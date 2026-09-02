NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Estados Unidos e Irán
Programa: El Informativo

Tras agresiones en el Estrecho de Ormuz, EEUU atacó instalaciones claves del régimen iraní

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes por medio de las cuales se muestra la nueva ofensiva de las fuerzas militares norteamericanas contra objetivos estratégicos del régimen iraní. Esto como respuesta a los ataques ejecutados por parte de la dictadura de los ayatolás contra buques mercantes y personal estadounidense desplegado en Medio Oriente.

También le puede interesar

El CENTCOM atacó instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica - Foto captura video
Estados Unidos e Irán

Tras agresiones en el Estrecho de Ormuz, EEUU atacó instalaciones claves del régimen iraní

El régimen cubano aún no se pronuncia sobre el estado de salud de Raúl Castro - Foto: EFE
Raúl Castro

“El régimen va a intentar desmentirlo”: Iliana Labastida sobre el estado de salud de Raúl Castro

Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Carlos A. Giménez

"Apoyo el acuerdo, pero no con Delcy, es una dictadora interina": Carlos Giménez sobre acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen

Firma del acuerdo en Venezuela | Foto: AFP
Acuerdo petrolero

¿Qué se firmó el 2 de septiembre del 2026 entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

Reactivan órdenes de captura contra alias 'Calarcá' y otros 26 criminales / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Reactivan órdenes de captura contra los criminales más tenebrosos de Colombia, entre ellos alias ‘Calarcá’

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Así fue el operativo militar ordenado por el presidente Abelardo De la Espriella en el que fue abatido alias 'Tigre'

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Tras agresiones en el Estrecho de Ormuz, EEUU atacó instalaciones claves del régimen iraní

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Fiscalía reactiva órdenes de captura contra disidencias de las FARC por instrucción del presidente

Régimen venezolano | Foto: EFE
Acuerdo petrolero

"En Venezuela lo que existen son marionetas": abogado sobre acuerdo petrolero de EEUU y el régimen

Raúl Castro (AFP)
Raúl Castro

“Una fuente nos dijo que lo mantienen vivo con asistencia, intubado”: Iliana Lavastida sobre estado de salud de Raúl Castro

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Más de Actualidad

Ver más
Bombardeo contra las disidencias de las Farc - Captura de pantalla de redes sociales
Abelardo de la Espriella

Así fue el bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá en el Guaviare: "Retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo"

Senado de EE.UU- Foto: EFE
Senado de Estados Unidos

Senado de Estados Unidos exige elecciones libres y liberación de presos políticos en Venezuela

Dinorah Figuera - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Debería estar Dinorah Figuera excluida de las negociaciones en Venezuela?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bombardeo contra las disidencias de las Farc - Captura de pantalla de redes sociales
Abelardo de la Espriella

Así fue el bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá en el Guaviare: "Retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo"

Foto: AFP
Terremoto en Colombia

¿Cómo afrontar el duelo tras una tragedia? Psicóloga explica los retos que enfrentan las víctimas de los terremotos de Colombia y Venezuela

Senado de EE.UU- Foto: EFE
Senado de Estados Unidos

Senado de Estados Unidos exige elecciones libres y liberación de presos políticos en Venezuela

Elon Musk en el Foro Económico 2026-Foto: EFE
Elon Musk

Elon Musk lidera una nueva estrategia industrial con SpaceX para fabricar turbinas de gas ante la demanda eléctrica de la IA

Dinorah Figuera - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Debería estar Dinorah Figuera excluida de las negociaciones en Venezuela?

Imagenes del ataque- REDES SOCIALES
Colombia

Drones destruyen la estación de Policía en El Tambo, Cauca, en ataque atribuido a disidencias de las Farc en Colombia

Bill Gates cofundador de Microsoft-Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Bill Gates advierte que la IA superará la cognición humana e iniciará una “época turbulenta”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023