Tras agresiones en el Estrecho de Ormuz, EEUU atacó instalaciones claves del régimen iraní

El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes por medio de las cuales se muestra la nueva ofensiva de las fuerzas militares norteamericanas contra objetivos estratégicos del régimen iraní. Esto como respuesta a los ataques ejecutados por parte de la dictadura de los ayatolás contra buques mercantes y personal estadounidense desplegado en Medio Oriente.