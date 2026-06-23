NTN24
Martes, 23 de junio de 2026
Martes, 23 de junio de 2026
Medio Oriente

"Diecinueve millones de barriles de petróleo fluyeron del estrecho de Ormuz, un récord histórico": Dice Trump

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Buques mercantes - AFP
Buques mercantes - AFP
El estratégico estrecho se reabrió la semana pasada después de un acuerdo entre el régimen de Irán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 23 de junio que diecinueve millones de barriles de petróleo fluyeron por el estrecho de Ormuz, lo que catalogó como "un récord histórico".

"Los precios del petróleo se desploman, ¡y el mundo es un lugar mucho más seguro!", escribió en su plataforma de Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR:

El estratégico estrecho se reabrió la semana pasada después de un acuerdo entre el régimen islámico y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero Irán anunció el sábado su cierre en respuesta a los ataques de Israel en el Líbano.

De acuerdo con datos de la plataforma Kpler, difundidos una semana después de que se pactara el memorando de acuerdo, al menos 35 buques con materias primas atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes, un número récord desde que empezó la guerra a finales de febrero.

o

Dicho volumen de tráfico representa casi un tercio de lo que solía registrarse antes del conflicto, cuando alrededor de 120 buques transitaban cada día por el estrecho de Ormuz, considerado de gran importancia para el comercio mundial de hidrocarburos y demás materias primas.

Los datos indican que, en el marco de la guerra, entre 1 de marzo y 14 de junio, cruzaban el estrecho diariamente menos de 10 buques de materias primas en promedio.

Ahora bien, desde el 15 de junio, un día después del anuncio del acuerdo, la media subió a 21 e incluso a 27 los últimos cinco días.

o

El jefe negociador del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la agencia oficial Irna, señaló que "la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra".

Según dijo, el régimen administrará la vía marítima, lo que genera dudas sobre si los buques tendrán que pagar alguna forma de tasa por transitar por Ormuz.

Actualmente, Estados Unidos e Irán avanzan en sus diálogos para una salida definitiva al conflicto, con el programa nuclear del régimen como punto central de las negociaciones.

Temas relacionados:

Medio Oriente

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Donald Trump

estrecho de Ormuz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Perdonar no es dejar de pedir justicia": exprisionero político venezolano Jesús Alemán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump confirma que el régimen de Irán "aceptará someterse a inspecciones importantes de armas para garantizar la 'honestidad nuclear'"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Él ganó, grande": Donald Trump reacciona a los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibe primeros mensajes de felicitaciones desde EE. UU. y Colombia por victoria en elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella gana la elección presidencial en Colombia

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Más de Actualidad

Ver más
Capitolio de los Estados Unidos - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Las primeras reacciones desde Estados Unidos a los resultados de las elecciones en Colombia: "orgulloso del pueblo colombiano"

Giorgia Meloni, primera ministra de italia, junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Giorgia Meloni

"Italia y yo nunca mendigamos": Giorgia Meloni responde a Donald Trump quien dijo que ella le "suplicó" por una foto

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP.
Elecciones en Colombia

Que Petro desconozca el preconteo de los comicios presidenciales “no contribuye a un ambiente de institucionalidad”: analista Geoff Ramsey

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

Fiscalía de Colombia abre investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares

Alemania venció a Costa de Marfil en el Mundial / FOTO: EFE
Mundial 2026

Alemania remontó su partido contra Costa de Marfil y aseguró su clasificación a la próxima ronda del Mundial

Capitolio de los Estados Unidos - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Las primeras reacciones desde Estados Unidos a los resultados de las elecciones en Colombia: "orgulloso del pueblo colombiano"

Giorgia Meloni, primera ministra de italia, junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Giorgia Meloni

"Italia y yo nunca mendigamos": Giorgia Meloni responde a Donald Trump quien dijo que ella le "suplicó" por una foto

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP.
Elecciones en Colombia

Que Petro desconozca el preconteo de los comicios presidenciales “no contribuye a un ambiente de institucionalidad”: analista Geoff Ramsey

Eduardo Bolsonaro | Foto EFE
Brasil

La Corte Suprema de Brasil condena a hijo del expresidente Bolsonaro por buscar sanciones de EE. UU. contra su propio país

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Venezuela está floreciendo de nuevo": María Corina Machado en discurso desde Oslo en el que remarcó que regresará pronto a su país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre