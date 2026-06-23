"Diecinueve millones de barriles de petróleo fluyeron del estrecho de Ormuz, un récord histórico": Dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 23 de junio que diecinueve millones de barriles de petróleo fluyeron por el estrecho de Ormuz, lo que catalogó como "un récord histórico".

"Los precios del petróleo se desploman, ¡y el mundo es un lugar mucho más seguro!", escribió en su plataforma de Truth Social.

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El estratégico estrecho se reabrió la semana pasada después de un acuerdo entre el régimen islámico y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero Irán anunció el sábado su cierre en respuesta a los ataques de Israel en el Líbano.

De acuerdo con datos de la plataforma Kpler, difundidos una semana después de que se pactara el memorando de acuerdo, al menos 35 buques con materias primas atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes, un número récord desde que empezó la guerra a finales de febrero.

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Dicho volumen de tráfico representa casi un tercio de lo que solía registrarse antes del conflicto, cuando alrededor de 120 buques transitaban cada día por el estrecho de Ormuz, considerado de gran importancia para el comercio mundial de hidrocarburos y demás materias primas.

Los datos indican que, en el marco de la guerra, entre 1 de marzo y 14 de junio, cruzaban el estrecho diariamente menos de 10 buques de materias primas en promedio.

Ahora bien, desde el 15 de junio, un día después del anuncio del acuerdo, la media subió a 21 e incluso a 27 los últimos cinco días.

El jefe negociador del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la agencia oficial Irna, señaló que "la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra".

Según dijo, el régimen administrará la vía marítima, lo que genera dudas sobre si los buques tendrán que pagar alguna forma de tasa por transitar por Ormuz.

Actualmente, Estados Unidos e Irán avanzan en sus diálogos para una salida definitiva al conflicto, con el programa nuclear del régimen como punto central de las negociaciones.