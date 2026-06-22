Trump confirma que el régimen de Irán "aceptará someterse a inspecciones importantes de armas para garantizar la 'honestidad nuclear'"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes en una publicación en Truth Social que el régimen de Irán aceptará someterse a inspecciones de armas para garantizar la "honestidad nuclear" en el futuro.

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El aviso de Trump, entretanto, hizo eco de los comentarios hechos por el vicepresidente J. D. Vance, a cargo de los diálogos, quien lo había adelantado más temprano.

Vance señaló el mismo lunes en Suiza que, hasta el momento, se han logrado avances en las conversaciones con la dictadura de los ayatolás y que Teherán había accedido a permitir la entrada de inspectores nucleares al país, lo que fue confirmado por Trump.

"Todos son plenamente conscientes de que Irán aceptará someterse a inspecciones importantes de armas para garantizar la "honestidad nuclear" a largo plazo", escribió Trump en su red Truth Social.

Cabe resaltar que las conversaciones sobre las inspecciones a las armas nucleares del régimen iraní, según las declaraciones tempranas de Vance, podrían comenzar esta misma semana.

Las declaraciones conjuntas de Estados Unidos se conocen un día después de que el presidente Trump amenazara al régimen de Irán por no impedir que "sus marionetas, a las que paga generosamente, provoquen disturbios en el Líbano".

El mandatario anticipó que, si el régimen de Irán "no lo hace", Estados Unidos, entonces, los volverá "a golpear con toda" su "fuerza", y recordó los ataques de hace unos días.

"Igual que hicimos la semana pasada, ¡pero aún más fuerte!", anticipó el mandatario norteamericano en un mensaje que también subió a Truth Social

Ante esto, la dictadura de los ayatolás advirtió a Estados Unidos que "tenga cuidado", según declaró el jefe negociador del régimen de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Harían bien en ser más cuidadosos con sus declaraciones; nuestras fuerzas armadas están preparadas para responderles de otra manera. Digan lo que digan, nosotros somos quienes actuamos", indicó.

Las conversaciones, celebradas en la estación de montaña suiza de Bürgenstock, propiedad del mediador Qatar, son las primeras celebradas en virtud de un memorando de entendimiento acordado hace una semana.

Este exige la reapertura del estrecho y el cese de todas las hostilidades, incluidas las del Líbano, país contra el que Israel —aliado de Estados Unidos— ha lanzado una serie de ataques que tienen como objetivo al grupo terrorista Hezbolá.

Sin embargo, el régimen de Irán, que señaló que Washington no había cumplido su compromiso de detener los combates en el Líbano, afirmó el sábado que había vuelto a cerrar el estrecho y que las conversaciones del domingo no abordarían cuestiones sustantivas como el programa nuclear iraní.