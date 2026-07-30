Abelardo De La Espriella citó a todo su gabinete de ministros designados para un retiro espiritual: "Será un espacio de reflexión, unidad y preparación"

El próximo 7 de agosto se llevará a cabo en Cali la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, evento con el que llegará a su fin el Gobierno de Gustavo Petro.

En medio de la agenda de trabajo que adelanta Abelardo De La Espriella, el presidente electo tomó la decisión de citar al gabinete de ministros que ha designado a un primer retiro espiritual.

Este encuentro tendrá lugar en Barranquilla, según se detalló en un comunicado de prensa del equipo de comunicaciones del presidente electo.

“El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, tiene este jueves 30 de julio una agenda de alto nivel: en la mañana continuará con las sesiones de trabajo del proceso de empalme territorial y, en la tarde, presidirá un Consejo de Ministros con el gabinete designado, a ocho días de la posesión presidencial del 7 de agosto”, expresó el documento.

Además, agregó: “Este fin de semana, el presidente electo se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento”.

Asimismo, el documento indica que este retiro será la primera vez en la que todo el equipo de trabajo de Abelardo De La Espriella se reunirá y señala que será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual.

“El encuentro, que reunirá por primera vez al equipo completo del Gobierno de la Patria Milagro, será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia”, recalcó el comunicado.

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Finalmente, el comunicado afirmó que esta reunión no será un acto protocolario, sino, como ellos mismos lo llaman, “la expresión más clara de los valores que orientarán su Gobierno”.

“Para el presidente electo, este retiro no es un acto protocolario: es la expresión más clara de los valores que orientarán su Gobierno. La Patria Milagro se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”, se lee en el comunicado.