NTN24
Domingo, 02 de agosto de 2026
Domingo, 02 de agosto de 2026
Posesión Abelardo de la Espriella

Así fue el retiro espiritual de Abelardo De La Espriella y sus ministros: “porque sabemos que la batalla que se viene también es espiritual”

agosto 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella en retiro espiritual - EFE
Abelardo De La Espriella en retiro espiritual - EFE
Asimismo, el mandatario electo entregó un obsequio a cada uno de los asistentes. El detalle consistió en una Biblia de color azul con el mapa de Colombia y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la portada.

A menos de una semana de asumir la Presidencia de Colombia, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, encabezó un retiro espiritual con el gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto, en un encuentro realizado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde también participaron su esposa, Ana Lucía Pineda; el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; y los funcionarios designados para integrar el nuevo Gobierno.

o

El mandatario electo entregó un obsequio a cada uno de los asistentes. El detalle consistió en una Biblia de color azul con el mapa de Colombia y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la portada, acompañada de una agenda con el mismo diseño. Ambos elementos fueron entregados de manera personal a quienes harán parte de la administración denominada "Patria Milagro".

Entre los participantes estuvieron los ministros designados Rodrigo Lara, quien asumirá la cartera del Interior; Paola Holguín, designada para el Ministerio de Cultura; e Iván Cancino, próximo ministro de Justicia, además de los demás integrantes del gabinete ministerial.

El encuentro comenzó pasadas las 9:00 de la mañana y contó con la participación de representantes de la Iglesia católica, quienes dirigieron distintas actividades de carácter espiritual.

o

Como parte de la programación también se celebró una misa y fueron proyectados videos relacionados con la religión católica. Según lo informado por la organización, ministros, asesores y funcionarios designados compartieron un espacio privado de reflexión y preparación antes del inicio del nuevo Gobierno.

Asimismo, se indicó que el retiro fue concebido como una jornada para dialogar sobre los principios que orientarán la nueva administración, más que como un acto protocolario previo a la ceremonia de posesión presidencial.

Tras finalizar la jornada, Abelardo De La Espriella compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que se refirió al propósito del retiro espiritual y a la conformación del equipo que iniciará funciones el próximo 7 de agosto.

"En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión", escribió.

Temas relacionados:

Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella

Gobierno de Colombia

Ministros

Gabinete ministerial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos podría luchar contra Irán un buen tiempo, al menos unos buenos meses": Mark Cancian, coronel (R) Cuerpo de Marines de EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El rostro del hambre en Cuba: los ciudadanos venden hasta su ropa y zapatos para poder sobrevivir

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
El régimen venezolano tendría responsabilidad dentro de la tragedia - Fotos: EFE/AFP
Terremoto en Venezuela

“Esto fue el resultado de décadas de corrupción y negligencia”: analista político sobre la responsabilidad del régimen por la tragedia de los terremotos

Jeffrey Epstein, magnate estadounidense procesado por delitos sexuales (AFP)
Jeffrey Epstein

Encuentran muerto en Francia a reclutador de modelos al que han vinculado con Jeffrey Epstein

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Rebautizan un aeropuerto en Estados Unidos con el nombre de Donald Trump: "Me siento profundamente honrado"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Henrique Capriles y Hugo Chávez (EFE)
Régimen venezolano

Así se robó el chavismo las elecciones presidenciales en Venezuela en 2012: radiografía de un fraude

Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
FIFA

La FIFA abre un expediente contra Argentina por presuntas infracciones sucedidas durante el Mundial 2026

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz sorprende al elegir como padrino de su hijo a compañero de selección Colombia: ¿De quién se trata?

El régimen venezolano tendría responsabilidad dentro de la tragedia - Fotos: EFE/AFP
Terremoto en Venezuela

“Esto fue el resultado de décadas de corrupción y negligencia”: analista político sobre la responsabilidad del régimen por la tragedia de los terremotos

Jeffrey Epstein, magnate estadounidense procesado por delitos sexuales (AFP)
Jeffrey Epstein

Encuentran muerto en Francia a reclutador de modelos al que han vinculado con Jeffrey Epstein

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Rebautizan un aeropuerto en Estados Unidos con el nombre de Donald Trump: "Me siento profundamente honrado"

Selección de Inglaterra (AFP)
Mundial 2026

Diez goles, récord y un partido vibrante: Inglaterra se metió en el podio del Mundial 2026 al vencer a Francia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre