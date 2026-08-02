Así fue el retiro espiritual de Abelardo De La Espriella y sus ministros: “porque sabemos que la batalla que se viene también es espiritual”

A menos de una semana de asumir la Presidencia de Colombia, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, encabezó un retiro espiritual con el gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto, en un encuentro realizado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde también participaron su esposa, Ana Lucía Pineda; el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; y los funcionarios designados para integrar el nuevo Gobierno.

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El mandatario electo entregó un obsequio a cada uno de los asistentes. El detalle consistió en una Biblia de color azul con el mapa de Colombia y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la portada, acompañada de una agenda con el mismo diseño. Ambos elementos fueron entregados de manera personal a quienes harán parte de la administración denominada "Patria Milagro".

Entre los participantes estuvieron los ministros designados Rodrigo Lara, quien asumirá la cartera del Interior; Paola Holguín, designada para el Ministerio de Cultura; e Iván Cancino, próximo ministro de Justicia, además de los demás integrantes del gabinete ministerial.

El encuentro comenzó pasadas las 9:00 de la mañana y contó con la participación de representantes de la Iglesia católica, quienes dirigieron distintas actividades de carácter espiritual.

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Como parte de la programación también se celebró una misa y fueron proyectados videos relacionados con la religión católica. Según lo informado por la organización, ministros, asesores y funcionarios designados compartieron un espacio privado de reflexión y preparación antes del inicio del nuevo Gobierno.

Asimismo, se indicó que el retiro fue concebido como una jornada para dialogar sobre los principios que orientarán la nueva administración, más que como un acto protocolario previo a la ceremonia de posesión presidencial.

Tras finalizar la jornada, Abelardo De La Espriella compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que se refirió al propósito del retiro espiritual y a la conformación del equipo que iniciará funciones el próximo 7 de agosto.

"En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión", escribió.