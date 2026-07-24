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Francia

Otro robo a plena luz del día en importante museo de Francia: se llevaron un collar celta de oro

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Museo Louvre de París - Foto de referencia: EFE
Museo Louvre de París - Foto de referencia: EFE
Un nuevo robo se produjo en Francia, luego de que en octubre pasado se llevaran joyas históricas del Louvre de París.

Según informaron los fiscales este viernes, unos ladrones asaltaron un museo en el este de Francia a plena luz del día y se llevaron un collar de oro de 2.500 años de antigüedad.

El fiscal de Dijon, Olivier Caracotch, declaró que los ladrones rompieron un cristal que protegía las joyas de la época celta en el museo de Chatillon-sur-Seine, en Borgoña.

El alcalde local, Jeremie Brigand, dijo que ya se habían producido dos intentos de robo en el museo antes del hurto del viernes por la mañana.

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Aunque el museo había reforzado su seguridad tras los dos intentos de robo anteriores, los ladrones estaban bien organizados, eran rápidos y estaban lo suficientemente decididos como para llevar a cabo el hurto, añadió.

"Los individuos actuaron a plena luz del día para robar el collar a pesar de la presencia del público, el personal y un equipo de seguridad", indicó.

Nadie resultó herido en el robo del viernes, de acuerdo a la información divulgada.

El collar de oro robado, que pesa alrededor de medio kilogramo (aproximadamente una libra), servía tanto de adorno como de símbolo de poder entre los celtas y los galos.

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Formaba parte de la colección de tesoros de Vix que alberga el museo: el ajuar funerario de una princesa descubierto en 1953 en el cercano pueblo de Vix.

A principios de esta semana, el Louvre reabrió en París la Galería Apolo, que fue objeto de un robo el pasado octubre, en el que se sustrajeron ocho objetos valorados en unos 100 millones de dólares, también a plena luz del día y ante la presencia de cientos de turistas.

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