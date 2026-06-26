NTN24
Viernes, 26 de junio de 2026
Viernes, 26 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Nueva réplica de magnitud 5.4 en Venezuela tras los dos terremotos que devastaron al país

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Nueva réplica en Venezuela / FOTO: captura de pantalla
Nueva réplica en Venezuela / FOTO: captura de pantalla
La tierra continúa moviéndose en Venezuela y este viernes se registró otra fuerte réplica con epicentro en La Guaira.

Continúan los movimientos telúricos en Venezuela luego de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país; este viernes se reportó una nueva réplica de magnitud 5.4 con epicentro en La Guaira, según el servicio geológico de Estados Unidos.

La réplica es normal luego de los terremotos tan fuertes, pero el riesgo del que advierten las autoridades es que estos movimientos podrían hacer colapsar más estructuras, por lo que le piden a la comunidad estar a salvo.

Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, a medida que crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

o

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación. Cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

En La Guaira parece que hubiera caído una bomba nuclear. Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros.

El régimen militarizó La Guaira y restringió el acceso.

o

Los primeros cuerpos de socorristas extranjeros ya comenzaron a trabajar en este país en crisis, con un sistema de salud colapsado y precarios cuerpos de rescate. Pero las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

La gente clama por ayuda a medida que pasa el tiempo y la posibilidad de hallar sobrevivientes se esfuma.

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

La Guaira

Sismo

Sucesos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están las milicias antes listas para reprimir ahora que Venezuela las necesita para rescates?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En un desastre siempre va a hacer falta manos": voluntario de México que hará parte de equipo de rescate tras terremotos de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos 17 países envían equipos de rescate y ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Actualidad

Ver más
exprisionero político venezolano Jesús Alemán - Foto: NTN24
Torturas en Venezuela

"Perdonar no es dejar de pedir justicia": exprisionero político venezolano Jesús Alemán

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, volvió a Caracas / FOTO: Captura de pantalla
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Petróleo | Foto Canva
Petróleo

La AIE prevé una fuerte caída de la demanda de petróleo y alerta sobre un aumento en la oferta para el año 2027

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fiscalía de Ecuador - AFP
Fiscalía

Atentado en Ecuador dejó una fiscal muerta y su hermana quien la acompañaba

exprisionero político venezolano Jesús Alemán - Foto: NTN24
Torturas en Venezuela

"Perdonar no es dejar de pedir justicia": exprisionero político venezolano Jesús Alemán

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, volvió a Caracas / FOTO: Captura de pantalla
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Petróleo | Foto Canva
Petróleo

La AIE prevé una fuerte caída de la demanda de petróleo y alerta sobre un aumento en la oferta para el año 2027

Bolivia | Foto AFP
Manifestaciones

Presidente advierte a "narcoterroristas" que "sus días están contados" por protestas en Bolivia

Torneo de Wimbledon - Foto: EFE
Tenis

¿Wimbledon vs. boicot? La medida que tomó un grupo de tenistas para reclamar mejores premios en los Grand Slam

Selección de Inglaterra entrenando / FOTO: EFE
Mundial 2026

Robaron a la selección de Inglaterra en Estados Unidos a tan solo días de su debut en el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre