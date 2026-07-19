En plena final del Mundial, Trump da claros indicios de su favorito al título entre Argentina y España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio claros indicios este domingo en plena final de la Copa Mundial de la FIFA sobra su selección favorita entre Argentina y España, que se disputan el título de la máxima cita.

TE PUEDE INTERESAR:

Cuando Trump fue interrogado por una periodista de Fox Sports, aseguró no haber sido tomado por sorpresa, pues, aunque con cierto nivel de duda, tenía clara su respuesta.

VEA TAMBIÉN Lionel Messi se pronunció por primera vez sobre su famosa foto con Lamine Yamal bebé antes de la final del Mundial o

"Tengo que preguntártelo ¿Argentina contra España? dame tu pronóstico", le formuló periodista al mandatario, que se mostró sonriente mientras contestaba.

"Bueno, sabía que me lo ibas a preguntar. Lo he pensado mucho. Sabía que era una pregunta en la que no me gusta meterme, aunque, políticamente, no tenga tanta importancia", señaló Trump en primer lugar, antes de dar claros indicios sobre su selección favorita.

El mandatario destacó en el desarrollo de su respuesta su estrecha relación con el presidente de Argentina, Javier Milei, así como su admiración por uno de los jugadores presentes en el terreno de juego.

"El presidente de Argentina es amigo mío. Ha hecho un trabajo fantástico. Pero diría que es difícil apostar en contra de Messi. Vi ese pase. Supongo que te fijas en un pase así. Fue absolutamente perfecto, aunque hace falta cierto talento para golpear el balón con la cabeza cuando viene a esa velocidad, pero fue perfecto", expresó Trump.

Trump, cabe resaltar, habló en referencia a una de las dos asistencias que el argentino de 39 años logró contra Inglaterra en las semifinales.

"Si tuvieras una zona de strike, estaba exactamente donde tenía que estar. Y también vi, justo antes de eso, cómo se desmarcó del defensa. Estaba muy bien marcado. De repente, se queda solo, y remata a la perfección, y es difícil apostar en su contra", señaló Trump.

Aunque el presidente recalcó que "no quería tomar partido", fue incisivo en que "es muy difícil apostar en contra de Messi". "Es genial", concluyó entre risas.

El presidente Trump observa en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, el final de un certamen que por momentos se alejó de sus tradiciones casi centenarias para ajustarse a sus designios y los del mercado de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN "Que pase muy rápido y olvidarme": jugador que disputará la final del Mundial sobre tener que saludar a Trump en caso de que su selección sea campeona o

Trump, según señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será el encargado de entregar el trofeo al equipo ganador: Argentina, que busca su cuarta estrella en su segunda final consecutiva, o España, que apunta a su segundo título tras el conquistado en Sudáfrica 2010.