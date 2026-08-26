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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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CIA

Director de la CIA se reunió en Moscú con los servicios secretos rusos, pero no con el presidente Putin

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
John Ratcliffe, director de la CIA - EFE
John Ratcliffe, director de la CIA - EFE
El director de la CIA viajó este martes a Moscú para hablar con los servicios secretos rusos, pero no tuvo ningún encuentro con el presidente Vladimir Putin, informó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó este martes a Moscú para hablar con los servicios secretos rusos, pero no tuvo ningún encuentro con el presidente Vladimir Putin, informó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Hubo contactos entre servicios secretos, pero no se produjo ningún encuentro con el presidente ruso", declaró Peskov a varios medios, entre ellos la AFP. El portavoz calificó de "positivos" dichos contactos, sin detallar el contenido de las conversaciones.

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También consideró que "todavía es demasiado pronto para decir en qué medida esto tendrá repercusiones en el proceso destinado a sacar a las relaciones (ruso-estadounidenses) de la crisis".

Washington no se pronunció hasta ahora sobre esta visita de Ratcliffe a Moscú, la primera conocida desde que asumió el cargo en 2025.

Un avión militar estadounidense despegó el martes por la mañana de la capital letona, Riga, con destino a Moscú, antes de realizar el trayecto inverso por la tarde, según datos del sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

El último viaje conocido de un director de la CIA a Rusia se remontaba a noviembre de 2021, antes del inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Quien ocupaba entonces ese cargo, William Burns, se reunió en aquella ocasión con miembros del gobierno ruso en un contexto internacional que ya era tenso, y en el marco de un diálogo estratégico entre Moscú y Washington que no había llegado a buen puerto.

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, Burns había sido enviado a Moscú para "advertir" a Rusia sobre el refuerzo de sus tropas cerca de la frontera ucraniana, meses antes del inicio de la ofensiva militar rusa.

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