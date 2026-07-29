Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, fue condenado a más de 9 años de prisión por irregularidades en contrato de la ciudad

La Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá condenó al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, por irregularidades relacionadas con la modernización de la red sanitaria de Santa Marta, hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde.

En el fallo se ordenó su captura y su reclusión en un centro carcelario que deberá determinar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Además, se le impuso una multa de $4.453.229.734 y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

Según la investigación, el exalcalde habría direccionado el contrato para la construcción de dichas obras, lo que generó un posible detrimento al patrimonio de la capital del departamento del Magdalena.

“En ejercicio de sus funciones, tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses”, afirmó la Fiscalía.

Asimismo, se estableció que, durante la fase precontractual, Caicedo supuestamente solicitó la contratación, mediante prestación de servicios, de un arquitecto para que “elaborara los diseños del proyecto”. Sin embargo, según lo detallado, el producto presentado estaba incompleto.

“En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural. Tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismorresistencia”, detalló la Fiscalía.

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Con base en las pruebas presentadas durante el juicio, el despacho emitió un fallo condenatorio contra el exmandatario distrital al considerarlo responsable, en calidad de coautor, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado.

Al sustentar su decisión, la juez manifestó: “Fallo de carácter condenatorio en contra de Carlos Eduardo Caicedo, considerando que es responsable en calidad de coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado, al estimar demostrada su actuación dolosa y la afectación al patrimonio público. Se determinó, además, que se vulneraron los bienes jurídicos protegidos en relación con estos delitos, que no existe ausencia de responsabilidad y que tampoco se estableció que el señor tuviera alguna situación especial que permitiera concluir que no es una persona imputable, capaz de comprender sus actos”.

Finalmente, cabe aclarar que Carlos Caicedo fue condenado a 9 años y 9 meses de prisión, además de la multa impuesta, que supera los 4 mil millones de pesos.