"Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen": Gobierno de Colombia confirmó traslado de 20 peligrosos criminales a cárceles de Bogotá

Este martes la Presidencia de Colombia informó el traslado de 20 peligrosos criminales desde Barranquilla a centros carcelarios de Bogotá por orden el presidente Abelardo de la Espriella.

"El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó que por orden directa suya el INPEC ejecuta el traslado de 20 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en Barranquilla, diez de ellas en estaciones de Policía y diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal, hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá", dice el comunicado.

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, "los traslados se realizan bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados".

Una vez en Bogotá, señala el texto, en los quince días siguientes serán "distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país conforme a las determinaciones de seguridad que adopte el INPEC".

El organismo penitenciario, además, confirmó las identidades de los criminales que entraron en la medida.

"Entre los trasladados se encuentran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias "El Gamo", de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias "Comandante Gabino", de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias "Caballo"; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias "El Miguito"; Erick Fabián Molina Mendoza, de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias "Pastel"; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias "Makelele"; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias "Chocolate"; José Eulises Flórez Blanco, alias "Ñeco"; José Luis Barrios Álvarez, alias "El Huequito"; Dairo Luis García Quintero, alias "El Pequeño"; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias "El Gordo Pan", entre otros cabecillas del crimen organizado en la región Caribe".

Y advirtió la Presidencia: "desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes.

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"Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen", afirmó el presidente De La Espriella, en línea con la estrategia integral de seguridad anunciada, que contempla traslados carcelarios, la conformación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión y el tratamiento de todos los grupos armados ilegales bajo la categoría de terroristas.

El INPEC además, está "poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde adentro de los penales".