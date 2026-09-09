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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Deyna Castellanos

Deyna Castellanos no continuará con el Portland Thorns: la venezolana y el club de Estados Unidos acordaron rescindir el contrato

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
Castellanos llegó al conjunto de la Unión Americana en enero de 2025 y disputó 33 partidos.

La experimentada delantera venezolana, Deyna Castellanos, puso fin a su etapa con el Portland Thorns de la National Women's Soccer League (NWSL).

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La futbolista criolla y el club de los Estados Unidos acordaron la rescisión de su contrato, tras año y medio.

Según reportan varios medios internacionales de comunicación especializados en deporte, ambas partes acordarán finalizar de manera anticipada su vínculo contractual.

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Castellanos llegó al conjunto de la Unión Americana en enero de 2025 y disputó 33 partidos en todas las competiciones de la NWSL.

Uno de sus últimos momentos destacados con Portland ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando fue titular en el triunfo 2-1 sobre Orlando Pride en Providence Park. En ese trámite, la oriunda de Maracay abrió el marcador al minuto 58.

Durante su paso por Portland, Castellanos fue parte de la rotación del equipo y acumuló 33 apariciones, cinco goles y una asistencia.

De momento, la atacante de la Vinotinto se encuentra libre. Seguramente en los próximos días sabremos su nuevo destino futbolístico.

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Castellanos es considerada la mejor futbolista de Venezuela debido a su impacto histórico en la selección nacional, sus récords goleadores desde temprana edad y su exitosa trayectoria internacional.

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