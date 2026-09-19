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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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Arabia Saudita

"Misiles balísticos, de crucero y drones": hutíes admiten haber atacado sitios sensibles de Arabia Saudita

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Hutíes (AFP)
Hutíes (AFP)
Según reportes, se produjeron explosiones y un incendio cerca del aeropuerto de la capital saudí.

Los hutíes de Yemen admitieron haber atacado "sitios sensibles" en Riad, capital de Arabia Saudita, en la primera ofensiva desde que se reactivó el conflicto en Oriente Medio.

Según reportes, se produjeron explosiones y un incendio cerca del aeropuerto.

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El portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo en Telegram que el ataque, llevado a cabo con "una gran cantidad de misiles balísticos y de crucero y drones", fue "en respuesta a los intentos criminales del enemigo saudita de atacar la capital, Saná".

Asimismo, el grupo terrorista se adjudicó una operación contra las instalaciones de la petrolera estatal saudita en Yanbu, una ciudad portuaria en el mar Rojo.

Las autoridades sauditas no respondieron a la declaración ni emitieron ninguna información sobre las explosiones ni la alerta aérea que activaron sobre su capital en la madrugada.

En las últimas semanas, el movimiento proiraní, que controla buena parte de Yemen, lleva a cabo una ofensiva relámpago con la que ha tomado amplias extensiones de territorio al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita.

En paralelo, los bombardeos sauditas contra las posiciones hutíes no consiguieron frenar su avance por todo el litoral yemenita en el mar Rojo, que les permite controlar el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

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El importante paso marítimo se convirtió en la principal vía de exportación del petróleo saudita desde el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

La reactivación del conflicto en Yemen provocó un incremento de los ataques contra Arabia Saudita por parte de los hutíes.

Esta semana, Arabia Saudita los acusó de atacar La Meca, la ciudad santa del islam que recibe cada año a millones de peregrinos, aunque el grupo proiraní lo calificó de "mentira".

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