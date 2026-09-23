Tribunal Supremo de Francia envía a juicio a Hakimi por abuso sexual: Mbappé podría declarar

El Tribunal Supremo de Francia ratificó este miércoles el procesamiento por abuso sexual contra el futbolista marroquí Achraf Hakimi, jugador del París Saint-Germain, tras desestimar el recurso de apelación presentado por su equipo legal.

Con este fallo, la alta corte agotó las vías del deportista para evitar ir a juicio por los hechos denunciados por una joven en 2023. La resolución judicial confirma lo dictado el pasado 19 de junio por el Tribunal de Apelación de Versalles.

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De acuerdo con el tribunal de apelación, la denunciante, quien tenía 24 años al momento de los hechos, declaró haber conocido a Hakimi en enero de 2023 a través de la red social Instagram. Según su testimonio, la noche del 24 de febrero de ese mismo año se trasladó al domicilio del jugador en la localidad de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, en un transporte solicitado por el propio futbolista.

Al día siguiente, la mujer acudió a una sede policial, donde afirmó que Hakimi la besó y tocó sin su consentimiento antes de cometer la agresión sexual.

En su relato, indicó que ella apartó al deportista para comunicarse mediante mensajes con una amiga, quien posteriormente la recogió en el lugar. Tras las primeras indagaciones, el jugador, de 27 años, fue imputado por las autoridades judiciales el 2 de marzo de 2023.

Asimismo, el recurso rechazado por el Tribunal Supremo representaba la última alternativa legal planteada por la defensa del futbolista para impedir la apertura del juicio oral. Tras conocerse el dictamen, la abogada del jugador, Fanny Colin, no emitió declaraciones inmediatas ante los requerimientos de la agencia AFP. Por su parte, Hakimi ha mantenido la negativa sobre las acusaciones desde el inicio del proceso.

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Por otro lado, la representación legal de la parte denunciante se pronunció mediante un comunicado. La abogada Rachel-Flore Pardo señaló que su representada mantiene la determinación de continuar con el proceso judicial tras tres años y medio de actuaciones. Asimismo, el abogado Bertrand Périer, integrante de la acusación particular, sostuvo que la decisión del supremo ratifica el criterio aplicado previamente por el tribunal de apelación.

Finalmente, cabe resaltar que, dentro de los elementos consignados por los abogados, destaca el posible testimonio del delantero francés Kylian Mbappé, cuya declaración fue incorporada al expediente y podría ser requerida durante la vista oral.