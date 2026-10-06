Dos barcos comerciales son atacados por drones en el mar Negro frente a la costa de Bulgaria

Dos navíos comerciales, uno de los cuales se hundió según los servicios de salvamento marítimo de Bulgaria, fueron alcanzados el martes por drones en la zona exclusiva búlgara del mar Negro, informó el primer ministro Rumen Radev.

"Se trata de una violación flagrante del derecho marítimo y, en términos más generales, de las normas de navegación", afirmó el mandatario búlgaro a periodistas antes de una reunión de emergencia de su gobierno.

Radev, quien lamentó la intensificación de la guerra en Ucrania, detalló que "hacia las 03H00 (00H00 GMT) de esta madrugada, dos buques mercantes fueron atacados por drones marítimos y aéreos" al este de la ciudad de Byala.

Uno de los barcos, que navegaba hacia el norte con bandera de Togo, se hundió y su tripulación permanece desaparecida. Se desconoce la carga que llevaba.

VEA TAMBIÉN Así fue el ataque letal de Estados Unidos desde el aire contra una narcolancha en el Caribe o

El segundo barco, que transportaba trigo y navegaba hacia el sur, también fue alcanzado y se declaró un incendio a bordo.

Sus 18 tripulantes (11 turcos y siete indios) pudieron ser evacuados, aunque dos de ellos resultaron heridos.

Según el sitio especializado Maritime.bg, el buque hundido es el ALFA WATAN y el segundo es el ABLE, con bandera de Palaos.

El buque de carga búlgaro Dioskuria, que se encontraba en la zona, presenció la explosión del primer barco y se dirigió al lugar, según el primer ministro Radev.

Su tripulación encontró allí una embarcación y tres balsas salvavidas volcadas, así como chalecos salvavidas pero aún no se ha encontrado a ningún tripulante del barco naufragado.

"Lo que está ocurriendo complica considerablemente la navegación en el mar Negro, vuelve a aumentar las primas de seguro y hace que el tráfico marítimo sea extremadamente difícil", agregó Radev.

El incidente se produjo al día siguiente de un ataque al carguero turco Royad Mammadov, en la zona económica exclusiva de Rumanía, en el mar Negro, en el que dos tripulantes murieron y once fueron rescatados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que el buque, que se hundió, fue golpeado por drones rusos.