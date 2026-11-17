Un debate político en la televisión pública de Armenia terminó transformado en una pelea a puñetazos y patadas entre dos de sus invitados. El periodista Boris Murazi y el analista político Harutyun Mkrtchyan pasaron de los insultos a la agresión física en el programa The Great Debate, cuyas imágenes generaron críticas contra el canal por emitir el enfrentamiento sin editarlo.

El incidente sucedió en la grabación del espacio el 13 de noviembre, pero el episodio se transmitió el día 15 por la televisión pública armenia. Por esta razón, pese a que las imágenes circularon como si se tratara de una pelea en directo, el programa fue registrado con anterioridad y la cadena tuvo oportunidad de revisar el contenido antes de emitirlo.

La discusión giraba alrededor de la agenda política de los sectores opositores al primer ministro Nikol Pashinyan. La tensión incrementó al momento que Mkrtchyan cuestionó a Murazi por una supuesta relación personal con el expresidente Serzh Sargsyan, citando informaciones que se publicaron en la prensa.

El periodista vip ofensivo el señalamiento y respondió con insultos. La confrontación verbal transcurrió con expresiones vulgares dirigidas también contra familiares de los participantes, hasta que Murazi se levantó de su puesto y golpeó a Mkrtchyan. Los dos terminaron enfrentándose físicamente, mientras integrantes del equipo de producción y personal de seguridad trataban de separarlos.

La presentadora Tatev Danielyan intervino para reprocharles su comportamiento y recordarles que miles de personas estaban viendo el programa. Describió lo sucedido como una falta de respeto no solo entre ellos, sino también hacia los televidentes.

La Comisión de Televisión y Radio de Armenia cuestionó la decisión editorial de emitir las imágenes sin cortes. En un pronunciamiento, el organismo aseguró que la agresión y los insultos no podían justificarse por la elección de los invitados, la intensidad del debate o el intento de aumentar la audiencia.

“La violencia manifiesta y los insultos no pueden justificarse por la elección de los participantes, la intensidad de la discusión, un deseo equivocado de aumentar la audiencia o una demostración superficial de imparcialidad”, indicó la entidad, según la traducción de su comunicado.

Desde el Consejo de la Televisión Pública, su presidente, Vasak Darbinyan, defendió la emisión sin cortes. Argumentó que los espectadores tenían derecho a conocer el comportamiento de las figuras públicas y cuestionó que se presentara una versión suavizada de los acontecimientos.