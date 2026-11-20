Atrás quedó el "No more Trump": así es como la tirana Delcy Rodríguez ha perdido la soberanía

Mientras la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, insiste en la diplomacia de respeto mutuo entre su país y Estados Unidos, Washington ha dejado claro en reiteradas ocasiones que son ellos quienes mantienen el control de la nación sudamericana desde el pasado 3 de enero. Con esto, lo que ha quedado claro es que el discurso de soberanía que promulgaban bajo el liderazgo del dictador Nicolás Maduro ha quedado en el recuerdo nada más, pues desde la captura de este hombre se ha ido desvaneciendo, quedando atrás con el “no more Trump”.