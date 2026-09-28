Dron ruso causa daños en un puesto fronterizo ucraniano cerca de Polonia

Un bombardeo con un dron ruso golpeó este lunes una localidad ucraniana cercana a la frontera con Polonia y provocó daños en un puesto fronterizo, informó una autoridad regional.

El funcionario no dio más detalles sobre el alcance de los daños causados por la explosión.

Rusia ha lanzado múltiples ataques cerca de la frontera de Ucrania con Polonia en las últimas semanas, que han sido condenados por Varsovia y sus aliados europeos.

A principios de septiembre, un dron ruso alcanzó un tren con destino a Varsovia en la misma zona, un ataque que el primer ministro polaco calificó de "escalada".

"Hubo un impacto cerca de la frontera con Polonia, en la aldea de Starovoitove (...) La onda expansiva dañó el edificio del puesto de control", declaró Roman Romaniuk, gobernador interino de la región de Volinia, en el oeste de Ucrania, en un mensaje en Telegram.

Dijo que por el momento no se habían reportado heridos ni muertos. La localidad de Starovoitove se encuentra a unos dos kilómetros de la frontera polaca, cerca del cruce fronterizo ucraniano de Yagodyn.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, también informó sobre el ataque en una publicación en X.

"No hubo violación del espacio aéreo polaco. Nuestros sistemas de defensa aérea y nuestros aviones estaban preparados para responder", afirmó.

Por el momento, Rusia no ha ofrecido ningún comentario sobre el incidente. El Kremlin declaró a principios de este mes que seguiría atacando objetivos en el "conjunto" del territorio de Ucrania, cuando se le preguntó por un ataque con dron cerca de la frontera polaca.