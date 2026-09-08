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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio sobre elecciones en Venezuela: "Aparte de reconstrucción económica, debe haber una reconstrucción cívica; hay que hacerlo de manera apropiada"

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
De acuerdo con el jefe de la diplomacia de la Unión Americana, "el tema de las elecciones en Venezuela, obviamente, tiene que pasar".

Este martes 8 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló una vez más sobre las eventuales elecciones en Venezuela.

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De acuerdo con el jefe de la diplomacia de la Unión Americana, "el tema de las elecciones en Venezuela, obviamente, tiene que pasar; en este momento tenemos negociaciones andando".

Asimismo, el funcionario de la Casa Blanca aseguró: "Obviamente, para haber elecciones tiene que haber instituciones".

Posteriormente, agregó: "Aparte de la reconstrucción económica, debe haber una reconstrucción cívica; son las instituciones las que permiten que haya elecciones válidas. Hay que hacerlo de manera apropiada o, si no, vas a tener otro caos, y eso no lo quiere nadie".

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El pasado miércoles 2 de septiembre, Rubio confirmó que una nueva etapa de las conversaciones entre el régimen de Venezuela y la AN 2015 se desarrollará dentro de unos 10 días.

"La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días", indicó.

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En declaraciones a la emisora de Fox News, el jefe de la diplomacia de la Unión Americana explicó que Washington continúa facilitando los contactos entre el "gobierno interino venezolano" y sectores de la oposición.

En cuanto a la transición política en el país suramericano, Rubio señaló que "no tomará tanto tiempo como en Europa del Este".

En ese sentido, acotó: "Aquí podemos lograrlo más rápido. Estamos trabajando en ello sin descanso".

Además, reiteró que la celebración de elecciones libres es el objetivo final de la transición, aunque señaló que antes deben concretarse otros pasos.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

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