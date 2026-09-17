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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Censura en Venezuela
Programa: La Tarde

"No nos están haciendo un favor": director de El Pitazo rechaza idea de agradecer el desbloqueo del régimen

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
César Batiz, director del portal digital El Pitazo, habló sobre el desbloqueo de su medio en Venezuela después de que el régimen chavista anunciara el desbloqueo parcial de algunas páginas de medios de comunicación que permanecían censuradas en el país. Durante la entrevista, Batiz rechazó la idea de agradecer el desbloqueo anunciado por el régimen chavista, argumentando que "no están haciendo un favor". "Hemos perdido la oportunidad de que más personas conozcan reportajes premiados en Hispanoamérica como 'Generación del Hambre' o 'Mujeres en las Vitrinas'". Además, el director subrayó el desgaste emocional y económico, incluyendo pérdidas por publicidad y presiones a anunciantes para no contratar con el medio.

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