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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Fallecimiento

Radio y TV venezolana de luto: murió Enzo Cassella, reconocido locutor, productor y presentador

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Enzo Cassella, locutor, productor y presentador / Lazo negro, símbolo de luto - Fotos: X
Enzo Cassella, locutor, productor y presentador / Lazo negro, símbolo de luto - Fotos: X
Días atrás, este comunicador permaneció en una unidad de terapia intensiva debido a su delicado estado de salud.

La radio y la televisión venezolana están de luto por la muerte de Vincenzo 'Enzo' Cassella Marino a sus 78 años de edad.

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Este comunicador venezolano de ascendencia italiana falleció este viernes 4 de septiembre. Días atrás, este comunicador permaneció en una unidad de terapia intensiva debido a su delicado estado de salud.

En días recientes, sus familiares habían solicitado apoyo para cubrir los gastos de su hospitalización, después de que se agotara la cobertura de su seguro.

Los allegados de Cassella confirmaron el deceso mediante un comunicado de prensa, agradeciendo las muestras de afecto.

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Sin embargo, no detallaron la enfermedad o diagnóstico específico que originó las complicaciones médicas.

Vincenzo 'Enzo' Cassella Marino fue una de las figuras más emblemáticas de la radiodifusión en Venezuela.

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Es recordado por su rol como vicepresidente de Producción y Programación del Circuito FM Center y director de la emisora Mágica 99.1 FM.

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