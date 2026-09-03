Premios Juventud 2026: Shakira, Bad Bunny, Aitana y Karol G brillaron en una noche histórica

Los Premios Juventud han hecho historia este jueves al desarrollar por primera vez su ceremonia fuera del continente americano. La gala número 23 tuvo como escenario Marbella, España, y dejó entre sus más importantes ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana y Karol G.

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Shakira ha sido una de las grandes referencias de la noche al obtener tres galardones. La artista colombiana ganó como Mejor Artista Femenina y de igual forma consiguió el premio a Mejor Canción Pop por “Bésame”, su colaboración con Alejandro Sanz. También se llevó el reconocimiento por la colaboración “Dai Dai”, junto a Burna Boy, canción oficial del Mundial de Fútbol 2026.

Bad Bunny se fue de la gala con dos premios. El puertorriqueño se llevó el reconocimiento a Mejor Artista Masculino y adquirió el galardón a Mejor Tour por su Debí Tirar Más Fotos World Tour.

La representación por parte de España ha tenido como una de sus figuras a Aitana, quien obtuvo tres premios. La cantante ganó Mejor Euro-Song por “Superestrella”, Mejor Álbum Pop por “Cuarto Azul” y su reconocimiento por Couple Goals junto a Plex.

Karol G, por su parte, ha tenido una noche muy destacada con dos galardones. La colombiana ganó Álbum del Año por “Tropicoqueta” y Mejor Canción Urbano Rhythmic por “Verano Rosa”, junto a Feid.

La ceremonia de igual forma contó con otros grandes triunfadores: Alejandro Fernández, quien salió con tres reconocimientos, y al dúo formado por Romeo Santos y Prince Royce, que obtuvo tres premios por sus trabajos conjuntos.

Más allá de los premios musicales, el evento reconoció a diferentes figuras por su impacto cultural y social. Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh recibieron el reconocimiento Agentes de Cambio, el cual está destinado a resaltar su influencia y labor en sus respectivos ámbitos.

La edición de este año reflejó también un cambio importante para Premios Juventud, que en su historia realizó sus ceremonias en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Miami y Houston y también de Panamá. Su llegada a España transformó a Marbella en el nuevo punto de encuentro para las estrellas de la música y el entretenimiento de habla hispana.