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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Estados Unidos

EE.UU. invertirá hasta 20 millones de dólares en guantes con descargas eléctricas para agentes de inmigración

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de ICE en Ventura, California - Foto: AFP
Agentes de ICE en Ventura, California - Foto: AFP
El departamento de Seguridad Nacional planea dotar al personal de ICE con los dispositivos CTG-5.

El Gobierno de los Estados Unidos prepara una inversión de entre 10 y 20 millones de dólares para dotar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con guantes capaces de emitir descargas eléctricas, según reveló una notificación de adquisición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El contrato contempla la compra masiva del modelo CTG-5 L.O.V.E. ( Generated Low Output Voltage Emitter), desarrollado por la firma estadounidense Compliant Technologies.

La entrega y distribución de estos dispositivos entre las divisiones de Operaciones de Enjuiciamiento y Remoción (ERO) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) está prevista para completarse a finales de marzo de 2027.

Los guantes funcionan como una prenda de patrulla convencional hasta que el oficial activa un interruptor, al entrar en contacto directo con la piel de una persona, trasmiten una descarga eléctrica de hasta 380 voltios diseñada para inhibir temporalmente el control muscular y provocar un estímulo de dolor inmediato.

Aunque el DHS defendió la medida catalogando el equipo como un “dispositivo de desescalada y distracción conductual” pensado para arrestos seguros.

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La iniciativa ha generado un rotundo rechazo entre defensores de derechos humanos y agrupaciones civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON).

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Las organizaciones advierten sobre el riesgo de autorizar una herramienta de agresión discreta en un contexto ya marcado por intensos cuestionamientos al ICE, tras recientes tiroteos fatales e incidentes violentos ocurridos durante operativos de control migratorio.

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