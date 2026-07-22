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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Presos políticos
Programa: La Tarde

Mientras Maduro goza del garante sistema judicial de EEUU, los presos políticos sufren en Venezuela

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
El dictador venezolano Nicolás Maduro se enfrenta a la justicia de Estados Unidos desde enero tras ser capturado en una operación especial en Venezuela, pero mientras el exjefe goza del sistema judicial estadounidense con garantías, los presos políticos sufren encerrados en su país y padeciendo los horrores de la dictadura que aún no termina. En entrevista con NTN24, Andreina Baduel, hermano del preso político Josnars Baduel, denunció las atrocidades que padecen su hermano y cientos de privados de la libertad por razones políticas en el país.

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