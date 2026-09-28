EE. UU. revocó la visa de la senadora Martha Peralta Epieyú y de Euclides Torres, señalado por presunta financiación irregular en la campaña de Petro

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de dos ciudadanos colombianos por considerar que podrían estar vinculados a delitos de corrupción y narcotráfico.

Los sancionados son la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y el empresario Euclides Antonio Torres Romero.

Torres Romero, cabe resaltar, ha sido señalado como un presunto participante en la financiación irregular de la campaña presidencial del exmandatario colombiano, Gustavo Petro.

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“Bajo la Administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”, expresó el Departamento de Estado.

En un breve comunicado, el Departamento mencionó que “está tomando medidas para cumplir los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre, destinados a defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.

“Esta política restringe las visas de ciudadanos extranjeros —y de sus familiares directos— que socaven mediante la corrupción o actividades de narcotráfico a un gobierno elegido democráticamente en nuestra región”, mencionó.

En virtud de esta política, indicó que la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visas tanto a Peralta como a Torres.

El Departamento, en su comunicado, informó además los nombres de ciudadanos de Bolivia, Perú y Ecuador a quienes también les fue revocada la visa.