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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Departamento de Estado de Estados Unidos

EE. UU. revocó la visa de la senadora Martha Peralta Epieyú y de Euclides Torres, señalado por presunta financiación irregular en la campaña de Petro

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El Departamento, en su comunicado, informó además los nombres de ciudadanos de Bolivia, Perú y Ecuador a quienes también les fue revocada la visa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de dos ciudadanos colombianos por considerar que podrían estar vinculados a delitos de corrupción y narcotráfico.

Los sancionados son la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y el empresario Euclides Antonio Torres Romero.

Torres Romero, cabe resaltar, ha sido señalado como un presunto participante en la financiación irregular de la campaña presidencial del exmandatario colombiano, Gustavo Petro.

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“Bajo la Administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”, expresó el Departamento de Estado.

En un breve comunicado, el Departamento mencionó que “está tomando medidas para cumplir los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre, destinados a defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.

“Esta política restringe las visas de ciudadanos extranjeros —y de sus familiares directos— que socaven mediante la corrupción o actividades de narcotráfico a un gobierno elegido democráticamente en nuestra región”, mencionó.

En virtud de esta política, indicó que la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visas tanto a Peralta como a Torres.

El Departamento, en su comunicado, informó además los nombres de ciudadanos de Bolivia, Perú y Ecuador a quienes también les fue revocada la visa.

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