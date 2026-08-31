Declaran culpable al exlíder de una pandilla de Los Ángeles por el asesinato de la leyenda del rap Tupac Shakur

Duane "Keffe D" Davis, el exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue declarado culpable el lunes por un tribunal de Las Vegas del asesinato en 1996 del famoso rapero Tupac Shakur.

El jurado declaró a Davis, de 63 años, culpable de asesinato tras unas pocas horas de deliberación a 30 años después de la muerte de la leyenda del rap en Las Vegas.

"Cargo uno, asesinato con arma mortal, culpable de asesinato en primer grado con arma mortal", anunció el presidente del jurado ante el tribunal.

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Davis, quien enfrenta una posible cadena perpetua sin libertad condicional, se dirigió a la jueza Carli Kierny tras el anuncio del veredicto y manifestó su intención de apelar.

El exlíder de los South Side Compton Crips fue acusado de ordenar el asesinato del artista de hip-hop el 7 de septiembre de 1996, después de que su propio sobrino fuera golpeado por miembros del séquito de Shakur en un casino de Las Vegas.

"Duane Davis, en el mundo de las pandillas, no podía permitir que eso quedara impune", declaró el fiscal Binu Palal durante los alegatos finales. "¿Qué hizo entonces? Adquirió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió a la caza del Sr. Shakur".

Shakur, quien se encontraba en Las Vegas para una pelea de peso pesado contra Mike Tyson, fue baleado aproximadamente dos horas después del enfrentamiento en el casino por un pistolero en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba como copiloto.

Según la fiscalía, Davis le entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y le ordenó que disparara a Shakur, quien murió seis días después.

Davis es la única persona que se encontraba en el Cadillac esa noche que sigue con vida.

El conductor del BMW, Marion "Suge" Knight, cofundador de Death Row Records, resultó herido.

El asesinato de Shakur, también conocido como 2Pac, ha sido uno de los casos sin resolver más sonados de Estados Unidos, lo que ha generado un debate interminable entre los fanáticos de la música sobre quién lo hizo y por qué.

Davis, cuyos Crips eran una de las diversas pandillas rivales que controlaban partes de Los Ángeles en la década de 1990, es la única persona que ha sido acusada en relación con el tiroteo de Shakur. La sentencia está programada para el 13 de octubre.

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La investigación del asesinato de Shakur se estancó durante décadas por falta de pruebas, pero el caso se reabrió con la publicación de las memorias de Davis en 2019.

A lo largo de los años, Davis se ha jactado repetidamente de su participación en el asesinato de Shakur, tanto en entrevistas con las fuerzas del orden y los medios de comunicación como, finalmente, en su autobiografía, "Compton Street Legend".

Desde entonces, se ha retractado y se ha declarado inocente del cargo de asesinato.

El fiscal Palal reprodujo fragmentos de las supuestas confesiones de Davis como parte de sus alegatos finales.

Michael Sanft, abogado defensor de Davis, calificó las confesiones de su cliente como ficción y mentiras, en parte diseñadas para promocionar su libro.

"Están leyendo un libro de ficción, no de hechos reales", dijo Sanft al jurado. "Pero el Estado quiere que crean que esto es, de alguna manera, una confesión, que él estaba allí y presente en el momento del tiroteo".

Sanft afirmó que no existían pruebas que implicaran a Davis en el asesinato de Shakur, aparte de sus propias declaraciones.

En la antesala del juicio, los abogados de Davis intentaron en vano impedir que el libro se presentara como prueba, junto con las declaraciones que hizo en una entrevista con la policía en 2008.

Shakur, que tenía 25 años al morir, era una figura clave en la rivalidad del hip hop que enfrentaba a la Costa Este contra la Costa Oeste de Estados Unidos.

Conocido por éxitos como "California Love" y "All Eyez on Me", Shakur —hijo de un miembro de los Panteras Negras— creció en Harlem y Baltimore, pero rápidamente se convirtió en el máximo exponente del hip hop californiano al firmar con Death Row Records, con sede en Los Ángeles