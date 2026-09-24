Colombia firma acuerdo para la exención de visa con importante país: esto es lo que debe saber

Colombia y Azerbaiyán suscribieron un acuerdo de exención recíproca del requisito de visa para los titulares de pasaportes ordinarios, una medida que busca facilitar la movilidad entre ambos países.

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El acuerdo fue firmado el 23 de septiembre en Nueva York, en el marco del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante un encuentro entre el canciller colombiano, Ómar Bula Escobar, y su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov. De acuerdo con las autoridades de ambos países, las conversaciones también abordaron el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos, turísticos, educativos y culturales.

Cabe resaltar que, aunque el acuerdo ya fue firmado, los colombianos no pueden asumir todavía que la visa fue eliminada de manera inmediata. La Cancillería colombiana precisó que el instrumento entrará en vigor una vez se realice el intercambio de los especímenes de los pasaportes y de las respectivas notas verbales.

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Esto significa que, hasta que se complete ese procedimiento, deberán mantenerse las condiciones migratorias actualmente vigentes.

Del mismo modo, la propia Cancillería señala que, desde 2017, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a Azerbaiyán mediante la solicitud de una visa electrónica a través del sistema ASAN Visa. Además, ambos países ya contaban, desde 2012, con un acuerdo de supresión recíproca de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.

El nuevo instrumento amplía esa exención a los pasaportes ordinarios, por lo que, una vez entre en vigor, modificará las condiciones que actualmente enfrentan los viajeros de ambos países.

Finalmente, la Cancillería colombiana señaló que la medida busca facilitar los desplazamientos y abrir nuevas posibilidades para el turismo, el comercio y los intercambios académicos y culturales.