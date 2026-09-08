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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Colombia

"El inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos": Canciller de Colombia sobre encuentro de Marco Rubio con Abelardo de la Espriella

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio- Foto: Ilustración Canva
Presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio- Foto: Ilustración Canva
Omar Bula aseguró que la seguridad, el comercio y los “valores compartidos” van a ser prioridades en el encuentro con el secretario de Estado norteamericano.

El canciller colombiano, Omar Bula, anticipó los temas más relevantes que Colombia llevará a la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el cual llegará este martes al país para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla.

Previo al encuentro, la Cancillería indicó que el Gobierno colombiano quiere aprovechar la visita para establecer las prioridades de una nueva etapa en la relación bilateral. Bula resaltó tres asuntos centrales: seguridad, comercio y defensa de los valores compartidos entre los dos países.

El canciller colombiano, Omar Bula, anticipó los temas más relevantes que Colombia llevará a la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el cual llegará este martes al país para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla.

Previo al encuentro, la Cancillería indicó que el Gobierno colombiano quiere aprovechar la visita para establecer las prioridades de una nueva etapa en la relación bilateral. Bula resaltó tres asuntos centrales: seguridad, comercio y defensa de los valores compartidos entre los dos países.

“Desde Colombia nos vamos a enfocar en seguridad, comercio y defensa de valores compartidos”, aseguró el canciller, según informó la Cancillería por medio de sus redes sociales. El funcionario igualmente describió la visita de Rubio como un momento importante para el vínculo entre Bogotá y Washington.

La llegada del secretario de Estado norteamericano sucede en medio de un acercamiento entre los dos gobiernos y representa también la primera visita oficial de Rubio a Colombia en su actual gestión. Según Reuters, el funcionario tiene previsto reunirse con De la Espriella para hablar sobre asuntos como la lucha contra el narcotráfico, el comercio y la asistencia de Estados Unidos tras el terremoto que afectó hace pocas semanas al país.

La seguridad ocupará un lugar central en la agenda. Colombia y Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas la cooperación en materia de lucha en contra del narcotráfico y operaciones de seguridad regional. La visita de Rubio se genera igualmente luego de que el Gobierno colombiano progresara en una nueva etapa de cooperación con Washington en este ámbito.

El comercio va a ser otro de los asuntos relevantes. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia y existe expectativa acerca de posibles conversaciones que tienen relación con las condiciones comerciales entre los dos países. La visita sucede en un momento en el que estos gobiernos quieren fortalecer sus vínculos económicos.

La Cancillería además presentó el encuentro como una oportunidad para reconstruir la relación estratégica entre Bogotá y Washington. Según Bula, la reunión representa “el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos”, una frase que refleja la importancia que el Gobierno colombiano ha atribuido a la visita.

“Desde Colombia nos vamos a enfocar en seguridad, comercio y defensa de valores compartidos”, aseguró el canciller, según informó la Cancillería por medio de sus redes sociales. El funcionario igualmente describió la visita de Rubio como un momento importante para el vínculo entre Bogotá y Washington.

La llegada del secretario de Estado norteamericano sucede en medio de un acercamiento entre los dos gobiernos y representa también la primera visita oficial de Rubio a Colombia en su actual gestión. Según Reuters, el funcionario tiene previsto reunirse con De la Espriella para hablar sobre asuntos como la lucha contra el narcotráfico, el comercio y la asistencia de Estados Unidos tras el terremoto que afectó hace pocas semanas al país.

La seguridad ocupará un lugar central en la agenda. Colombia y Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas la cooperación en materia de lucha en contra del narcotráfico y operaciones de seguridad regional. La visita de Rubio se genera igualmente luego de que el Gobierno colombiano progresara en una nueva etapa de cooperación con Washington en este ámbito.

El comercio va a ser otro de los asuntos relevantes. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia y existe expectativa acerca de posibles conversaciones que tienen relación con las condiciones comerciales entre los dos países. La visita sucede en un momento en el que estos gobiernos quieren fortalecer sus vínculos económicos.

La Cancillería además presentó el encuentro como una oportunidad para reconstruir la relación estratégica entre Bogotá y Washington. Según Bula, la reunión representa “el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos”, una frase que refleja la importancia que el Gobierno colombiano ha atribuido a la visita.

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