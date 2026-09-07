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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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La ONU exige a Estados Unidos rendir cuentas por la muerte de 23 migrantes bajo custodia durante el 2026

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una de las prioridades de su segundo mandato y ha procedido a detener a miles de personas.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos exigió el lunes a Estados Unidos que rinda cuentas por las crecientes muertes de migrantes bajo custodia y detenga las deportaciones a países donde las personas enfrentan "daños irreparables".

"Cuatro personas más han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos desde junio, para un total de 23 muertes solo en 2026. Tiene que haber rendición de cuentas por estas muertes", dijo Volker Türk en el discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una de las prioridades de su segundo mandato y ha procedido a detener a miles de personas.

Un informe conjunto de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights publicado en junio señala que la tasa de personas que mueren bajo custodia del ICE ha alcanzado su nivel más alto en más de una década.

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Türk denunció este lunes otras prácticas en la aplicación de la ley migratoria estadounidense, entre ellas obligar a migrantes a regresar a lugares peligrosos y a países con los que no tienen ninguna conexión.

"Insto a Estados Unidos a detener el retorno de personas a lugares donde podrían sufrir daños irreparables, incluido Haití, y a garantizar el debido proceso en todas las expulsiones a terceros países", dijo Türk al Consejo.

El alto comisionado de la ONU también dijo estar alarmado por los supuestos planes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de "dotar a los agentes de inmigración de guantes de descarga eléctrica" y advirtió que esto "incrementaría la violencia asociada a las operaciones".

ICE ha sido objeto de críticas por varias muertes por arma de fuego durante operaciones de control, incluidas las de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en enero que participaban en protestas contra ICE.

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