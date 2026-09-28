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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Petróleo en Venezuela

Congresistas demócratas exigen al Departamento de Estado publicar auditorías sobre fondos de petróleo venezolano

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Donald Trump y Marco Rubio
Donald Trump y Marco Rubio
En la misiva, a la que NTN24 tuvo acceso exclusivo, los congresistas solicitan "copias de todas las auditorías encargadas a KPMG".

Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos elevó una solicitud formal al secretario de Estado, Marco Rubio, para que haga públicas las auditorías realizadas por la firma KPMG sobre los fondos provenientes del petróleo venezolano.

La carta, liderada por el representante Joaquín Castro, busca garantizar transparencia en el manejo de miles de millones de dólares.

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El representante Joaquín Castro, presidente de la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental, encabeza esta iniciativa junto a Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y Raúl Grijalva, también miembro del mismo comité.

Los tres legisladores demócratas expresaron su preocupación por la posible corrupción en el manejo de estos recursos una vez que llegan a manos del régimen venezolano.

En la misiva, a la que NTN24 tuvo acceso exclusivo, los congresistas solicitan "copias de todas las auditorías encargadas a KPMG para revisar los fondos de depósito de gobiernos extranjeros establecidos de conformidad con la Orden Ejecutiva 14.373".

Esta orden lleva por título "Salvaguarda de los ingresos petroleros venezolanos para el bien del pueblo estadounidense y venezolano".

Los legisladores revelaron que, según declaraciones de altos funcionarios del Departamento de Estado, aproximadamente 3.000 millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos han circulado por este fondo hasta el 16 de abril de 2025.

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La carta destaca que "el saldo de la cuenta ha fluctuado de manera significativa, oscilando entre casi cero y más de 1.000 millones de dólares solo durante el mes de abril".

Los congresistas enfatizaron que "el Departamento de Estado administra miles de millones de dólares en fondos sin transparencia ni salvaguardas".

Según el documento, los desembolsos han incluido "la nómina de empleados del gobierno venezolano e inyecciones de liquidez en el sistema financiero de Venezuela".

Las exigencias específicas de los legisladores incluyen: copias de todas las auditorías de KPMG, la fecha prevista de finalización de la primera revisión, la publicación de todos los informes futuros, una copia del contrato con KPMG y la contabilidad completa de todos los desembolsos realizados.

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El secretario Marco Rubio respondió la semana pasada que las auditorías "aún no están listas", pero adelantó que el informe mostrará que el dinero bajo custodia de Estados Unidos "no se lo queda Washington", sino que se destina principalmente "para nómina y gasto del régimen interino" y una porción menor fue liberada para atender afectados por terremotos.

"El fondo está bajo custodia. Nosotros no tomamos el dinero. Ellos presentan solicitudes sobre el destino de los fondos, que se destinan mayoritariamente para funcionamiento del gobierno", declaró Rubio. El secretario de Estado prometió que "toda esa información estará disponible" una vez KPMG complete su trabajo.

Esta no es la primera iniciativa de Castro sobre el tema. Anteriormente propuso una moción para que autoridades estadounidenses comparecieran ante el Congreso para explicar los contratos petroleros, aunque finalmente no prosperó.

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