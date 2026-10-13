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¿EE. UU. sacará a Diosdado Cabello de Venezuela? Fuerte llamado de legisladores a la Casa Blanca

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Congresistas como el senador Rick Scott, en diferentes declaraciones, han dejado claro que integrantes de la dictadura venezolana como Diosdado Cabello deberán comparecer al igual que Nicolás Maduro ante la justicia norteamericana, teniendo en cuenta los vínculos relacionados con el narcotráfico de los que se les acusa. Este tipo de afirmaciones del legislador, quien ha sido una de las voces en el exterior que se ha caracterizado por levantar su voz en defensa del pueblo venezolano, han abierto el interrogante sobre una posible extracción del número dos del régimen por parte de Estados Unidos.

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