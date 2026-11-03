"Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez están acabados": duro pronunciamiento desde España luego que se descartara participación de la jefe del régimen en Cumbre Iberoamericana en Madrid

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España, reaccionó a la confirmación de que Delcy Rodríguez no participará en la Cumbre Iberoamericana que se cumplirá esta semana en Madrid.

“Hemos sabido que Delcy Rodríguez aparentemente no va a venir a España. Casi lo lamento porque la presencia de Delcy hubiese completado el cuadro de la indecencia que es el retrato de estos años”, afirmó.

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La legisladora, una de las principales voces opositoras al Gobierno de Pedro Sánchez, indicó que el hecho de que se haya descartado la presencia de Rodríguez en España evidencia la pérdida de influencia y poder de los dos políticos.

“Demuestra que Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez están acabados. Delcy es una defraudadora, una corrupta, una torturadora y una usurpadora del poder. Y el otro es un presidente que está acabado”, aseveró.

Álvarez de Toledo luego lanzó uno de los más duros pronunciamientos contra Sánchez. “Son dos figuras póstumas de la política”, dijo en una clara comparación del jefe de Gobierno de España con la líder del régimen venezolano.

Delcy Rodríguez no estará en la Cumbre Iberoamericana que se cumplirá en Madrid este miércoles y jueves, según información que conoció NTN24.

Rodríguez no asistirá a la Cumbre pese a la invitación que le hizo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Son dos figuras póstumas de la política”

En su lugar, según conoció NTN24, participará el recién nombrado nuevo canciller del régimen venezolano, Oliver Blanco.

Rodríguez había estado bajo fuerte presión por parte de organizaciones que pedían que no fuera a España.

Las entidades cuestionaban que Rodríguez sea invitada a un encuentro internacional en un momento en que persisten las denuncias por violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen venezolano.

A las organizaciones se sumaron grupos de derechos humanos, asociaciones de venezolanos en el exilio y sectores políticos europeos que están cuestionando la invitación extendida por el Gobierno español.