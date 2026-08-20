Se conocen las primeras imágenes del fuerte terremoto de magnitud 7,2 en Perú

En los últimos minutos se han ido conociendo las primeras imágenes del terremoto de magnitud 7,2 que se presentó en Perú cerca de la 1 de la tarde (hora local).

En varios videos publicados en redes sociales, se han ido conociendo los pormenores de cómo se vivió en las zonas más cercanas al epicentro en Cora Cora.

En uno de los videos se observa el deslizamiento de tierra de una zona montañosa en la región andina de Ayacucho, mientras en otro video difundido en redes sociales se pudo observar cómo se movían con fuerza algunos árboles en las zonas más rurales.

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Según se ha podido conocer, el sismo también se sintió con fuerza en otras regiones de Perú, incluso en la capital Lima y en lugares turísticos de Cusco.

En Cusco, algunas calles sufrieron colapsos menores de estructuras y grietas prominentes, incluso en el Poder Judicial de la región.

El epicentro del movimiento se ubicó 35 km al norte de Coracora, Parinacochas, en el histórico departamento de Ayacucho, y ocurrió a la 1 p.m.

Este movimiento ocurre en medio de una intensa actividad sísmica en la región, con movimientos en países como Venezuela, Colombia y Guatemala, siendo el primero de ellos el más afectado.

Desde enero, las autoridades han registrado más de 500 sismos en Perú, lo que genera zozobra en la población luego de los fuertes movimientos telúricos en Venezuela y Colombia.