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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Escándalo mundial: el videojuego más esperado de los últimos años fue golpeado por supuestas filtraciones y hackers lanzan amenaza

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
GTA VI (AFP)
GTA VI (AFP)
Aunque el verdadero adelanto fue anunciado para el próximo 27 de agosto, se habría revelado contenido sensible del desarrollo del juego.

El video juego más esperado de los últimos años recibió un importante golpe por parte de uno o más hackers que tienen contra las cuerdas a el producto de entretenimiento más costoso de la industria.

Días antes de la difusión en Netflix de un adelanto de "Grand Theft Auto VI", una serie de imágenes difundidas en línea pretenden revelar secuencias inéditas de este famoso título de acción y crimen.

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Aunque las filtraciones que ya inundaron internet no han sido verificadas, el impacto de la ola de información no tiene precedentes y podría ser el comienzo de un gran golpe al estudio estadounidense Rockstar Games, que ya fue objeto de este tipo de incidentes en el pasado,

El videojuego tiene como fecha final de lanzamiento el 19 de noviembre luego de varios retrasos y obstáculos en el proceso.

Ahora, tras todo tipo de tropiezos y polémicas en más de una década de espera, surgió una nueva piedra en el camino para Rockstar y su franquicia más famosa: hackers.

En un primer video publicado el martes en páginas web y en un canal de Telegram de un usuario llamado Cyberleek, se ve contenido inédito de una escena que incluye a Jason, a uno de los protagonistas de este juego.

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Pero este no fue el único contenido que apareció en redes sociales. Al menos tres audiovisuales más fueron difundidos de manera descontrolada en plataformas como X.

Aunque el verdadero adelanto fue anunciado para el próximo 27 de agosto, Cyberleek reveló contenidos nunca antes vistos como 'gameplays' de conducción de vehículos o peleas con transeúntes.

Usuarios de todo el mundo lograron ver lo que se supone era una especie de "secreto de Estado", antes de que todo resultara eliminado rápidamente por políticas de derechos de autor.

Sin poder verificar si estas filtraciones son verdaderas, usuarios tampoco pudieron confirmar si las mismas forman parte de una versión finalizada o aún en desarrollo del título.

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Mientras tanto, un preocupante silencio ha invadido los canales oficiales de Rockstar Games, que ha sufrido hackeos desde hace varios años.

De la filtración a la amenaza:

El hacker o el grupo Cyberleek, del que no se tiene información, amenazó a la empresa con difundir material aún más sensible si no cumplen con algunas demandas:

Cyberleek reprocha a Rockstar que venda más caro una versión del juego con contenido adicional y que proponga el título sólo en descarga digital.

"¿No hay discos físicos? ¡Entonces más filtraciones!", se ve en uno de los videos.

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