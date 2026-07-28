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Japón
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Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes 28 de julio se registró un poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón, causando el colapso de estructuras y dejando a miles sin electricidad. Las cámaras de seguridad captaron la intensidad del movimiento telúrico, cuyo epicentro se situó a unos 20 kilómetros al sur de Kumamoto, la ciudad más grande de la isla con una población aproximada de 700.000 habitantes. Algunas imágenes aéreas posteriores captadas desde un helicóptero mostraron puentes parcialmente destruidos, así como un santuario afectado por cuenta de los movimientos de tierra.

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