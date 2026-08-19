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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Irán

Régimen de Irán amenaza a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército de Estados Unidos

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
Esta advertencia se produjo en momentos en que el portaaviones USS George Washington está siendo desplegado de nuevo en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln.

Irán amenazó este miércoles a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense, horas después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales con Teherán en un contexto regional cada vez más candente.

"Queremos advertir: toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses", afirmó el general Ali Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, en un comunicado difundido por la agencia Mehr.

La guerra en Oriente Medio estalló el 28 de febrero con una campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán. Teherán respondió con ataques a las monarquías árabes del Golfo, aliadas de Washington, que albergan bases militares norteamericanas.

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"Parece improbable que un número tan elevado de aviones militares, en particular aviones cisterna, se encuentre en bases regionales sin el conocimiento de los países anfitriones", declaró el general iraní.

Esta advertencia se produjo en momentos en que el portaaviones USS George Washington está siendo desplegado de nuevo en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln.

Los países del Golfo "que han publicado declaraciones afirmando que no autorizarían a Estados Unidos a utilizar su territorio contra Irán deben saber que estamos perfectamente al corriente", aseguró el jefe de las fuerzas armadas iraníes.

Pese a una disminución de las hostilidades desde los primeros bombardeos israelíoestadounidenses y las represalias iraníes, las tensiones en la región siguen siendo elevadas después de casi seis meses de guerra.

Los Emiratos Árabes Unidos acusaron el martes a Irán de haber lanzado dos misiles balísticos, caídos en el mar, que apuntaban a "la navegación marítima".

Acto seguido, la diplomacia emiratí anunció en X la suspensión hasta nuevo aviso de "los intercambios comerciales" y las "transacciones financieras" con Irán.

Irán negó haber lanzado misiles en el Golfo, y rechazó "categóricamente" las acusaciones emiratíes.

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