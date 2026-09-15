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Premio Pablo Casals

"El arte no exime al artista de su deber de resistir ante los sistemas de represión": pianista venezolana tras ganar Premio Pablo Casals 2026

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
La pianista Gabriela Montero durante el concierto-Foto: EFE
La pianista Gabriela Montero durante el concierto-Foto: EFE
La reconocida intérprete recibirá la distinción otorgada por la Kronberg Academy el próximo 22 de septiembre en Alemania.

La virtuosa pianista venezolana Gabriela Montero fue galardonada con el prestigioso Premio Pablo Casals 2026, distinción otorgada por la Kronberg Academy de Alemania que reconoce a aquellos músicos que encarnan los valores éticos y humanistas del célebre violonchelista español.

Montero, quien recibirá formalmente el galardón el próximo 22 de septiembre, anunció que dedicará este reconocimiento a la defensora de derechos humanos Tamara Sujú, a quien además donará la totalidad de la dotación económica del premio, ascendente a 10.000 euros.

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Tras la notificación del fallo, la artista venezolana se declaró “honrada y profundamente conmovida” por recibir un premio dedicado a la memoria de un creador a quien calificó como “la más alta encarnación del artista de conciencia”.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, la pianista reflexionó sobre la responsabilidad política y moral del gremio artístico frente a los regímenes autoritarios, y estableció un paralelo directo entre la firme oposición de Casals a la dictadura franquista y el régimen en Venezuela.

“Casals comprendió que la música, en toda su belleza, no confiere impunidad moral al músico; que la naturaleza trascendente del arte no exime al artista de su deber de resistir ante los sistemas de represión”, aseveró Montero.

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La artista enfatizó que el legendario violonchelista “jamás habría adoptado el disfraz populista del dictador en un escenario” ni “habría intercambiado su música por el oro del régimen”, con lo que reafirmó su compromiso con una Venezuela libre de dictaduras y corrupción.

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