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Así es el cráter que dejó uno de los explosivos lanzados por drones por parte del ELN contra el Cantón Militar en Ocaña: tiene un radio de acción de 20 o 30 metros

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Cráter que dejó uno de los explosivos lanzados por drones por parte del ELN - Captura de pantalla Mininterior Colombia - X
Cráter que dejó uno de los explosivos lanzados por drones por parte del ELN - Captura de pantalla Mininterior Colombia - X
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, indicó que estos explosivos en ese radio pueden asesinar personas.

Un enorme cráter en el terreno quedó como una de las evidencias visibles de la magnitud del ataque perpetrado por el ELN contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

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La imagen fue mostrada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien publicó un video del lugar y pidió observar especialmente el cráter provocado por una de las explosiones. Lara señaló que visitó la zona junto al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y comandantes de la Fuerza Pública.

Asimismo, el ministro indicó que estos explosivos tienen un radio de acción de 20 o 30 metros y afirmó que en ese radio pueden asesinar personas.

El ataque ocurrió durante la noche del 4 de septiembre, cuando un grupo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos fue utilizado contra las instalaciones militares. El Ejército atribuyó la acción al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Las consecuencias fueron mortales: fallecieron tres militares. Las víctimas fueron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez. Además, otros uniformados resultaron heridos y una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue afectada por esquirlas.+

Del mismo modo, las imágenes difundidas por Lara permiten observar directamente uno de los puntos donde impactó uno de los artefactos. El terreno quedó abierto y removido alrededor del sitio de la detonación, mientras que en otras zonas del cantón también se reportaron daños en instalaciones militares.

El episodio vuelve a poner en evidencia el uso de drones como plataforma para transportar explosivos por parte de estructuras armadas ilegales. En este caso, el Ejército confirmó que las aeronaves fueron utilizadas para atacar directamente las instalaciones del cantón militar.

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Cabe resaltar que, en su publicación, Lara aseguró que el Estado debe anticiparse a las nuevas modalidades utilizadas por los grupos armados y anunció que, por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella, se priorizará el fortalecimiento de las estaciones de Policía del Catatumbo mediante cámaras, tecnología y sistemas antidrones.

La imagen del cráter se convierte así en uno de los registros más contundentes de los efectos que tuvo el ataque contra la unidad militar en Ocaña.

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