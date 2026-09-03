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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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España

Campeón del Mundial 2026 con España anuncia su retiro de la selección: "Sé que muchos no lo entenderéis"

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección de España (AFP)
Selección de España (AFP)
Tras esto, la cuenta oficial de la selección española en la red social X, la Federación Española de Fútbol (RFEF), se despidió del jugador.

Marcos Llorente, mediocampista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España en julio, anunció su sorpresivo retiro de la selección en un mensaje en redes sociales.

Llorente debutó con la selección española absoluta en un amistoso ante Países Bajos en Ámsterdam en noviembre de 2020, en plena pandemia, y desde entonces ha jugado 27 partidos con la Roja.

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"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta", dijo Llorente, de apenas 31 años, con fotografías suyas con el trofeo del Mundial 2026.

"Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy tomada", continuó.

"Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables", apuntó.

Y concluyó señalando que fue "un orgullo" haber jugado para España y "formar parte de esta historia".

Tras esto, la cuenta oficial de la selección española en la red social X, la Federación Española de Fútbol (RFEF), se despidió del jugador:

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"Todo un campeón del mundo se despide de la que siempre será su casa. Gracias por cada carrera, cada batalla y cada momento, Marcos Llorente. Esta camiseta es parte de tu historia y tú siempre serás parte de la nuestra", señaló la federación.

Llorente inició su carrera en el Real Madrid, estuvo un año (2016-2017) cedido en el Alavés, y en 2019 pasó al vecino Atlético de Madrid.

En su palmarés en el fútbol de clubes presume de una la Liga de Campeones en 2018 con el Real Madrid, y la Liga española con el Atlético, en 2021.

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