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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Canal de Panamá

El Canal de Panamá tomó medida clave para el tránsito de buques que será implementada desde el 15 de octubre

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Canal de Panamá (EFE)
Canal de Panamá (EFE)
La Autoridad del Canal va a elevar a 33 los tránsitos de cada día de los buques más grandes desde octubre e incrementó de inmediato el calado máximo permitido.

La Autoridad del Canal de Panamá ha anunciado una flexibilización de las restricciones al tránsito marítimo luego de que las lluvias registradas en las últimas semanas mejoraran las condiciones de la cuenca que abastece de agua a la vía interoceánica.

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La principal modificación llegará el 15 de octubre, cuando el Canal permitirá hasta 33 tránsitos diarios, uno más que el límite actual. La elevación estará dirigida a las embarcaciones que usan las esclusas Neopanamax, las de mayor tamaño que pasan por la vía.

De igual forma, la medida ya tiene un efecto que funciona de manera inmediata sobre el tamaño de los barcos que pueden pasar por el Canal. Desde este lunes, el calado máximo que está autorizado para los buques Neopanamax pasó de 14,63 a 14,94 metros, equivalente a 49 pies. El nuevo límite va a estar vigente hasta nuevo aviso.

La decisión responde al comportamiento hecho hace poco de las precipitaciones. La Autoridad del Canal indicó que las lluvias cercanas al promedio y las medidas de ahorro de agua que se implementaron en las esclusas tuvieron un efecto positivo acerca de las condiciones de operación.

El alivio llega tras varias semanas en las que el Canal tuvo que reducir de manera progresiva el número de embarcaciones que podían cruzar al día debido al déficit de agua que se provocó por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. A inicios de septiembre, el límite redujo de 36 a 34 tránsitos diarios y más adelante a 32.

La crisis hídrica no es nueva para la vía interoceánica. Entre 2023 y 2024, las restricciones alcanzaron a reducir los cruces hasta 22 buques diarios, debido a la disminución de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela, esenciales para el funcionamiento de las esclusas.

El Canal usa agua dulce de estos embalses para permitir el tránsito de las embarcaciones y, a la vez, la cuenca cumple una función importante para el suministro de agua de la población panameña. Por esta razón, la administración sostiene un monitoreo de forma permanente de las precipitaciones y de los niveles de los lagos.

Pese a que las condiciones mejoraron, el déficit hídrico no desapareció. La Autoridad del Canal mantiene el sistema de reservas como la única forma de garantizar una fecha de tránsito. Las embarcaciones que lleguen sin reserva podrían enfrentar demoras dependiendo de los cupos disponibles.

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La flexibilización significa un alivio para las cadenas de transporte internacional que usan esta ruta para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Por el Canal pasa cerca de entre 3 % y 5 % del comercio marítimo mundial, con rutas sobre todo importantes para el intercambio entre la costa este de Estados Unidos y Asia.

La Autoridad del Canal seguirá estudiando las condiciones meteorológicas y los niveles de agua para determinar si son posibles nuevos ajustes. De momento, la mejora de las lluvias hizo recuperar parte de la capacidad que fue limitada en las semanas más críticas de la temporada seca.

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