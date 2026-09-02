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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Régimen de Venezuela

Desde esta fecha, el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez no publica balance sobre víctimas fatales y daños generales que provocó el doblete sísmico en Venezuela

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Un voluntario remueve escombros en un edificio afectado por el doble terremoto del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Un voluntario remueve escombros en un edificio afectado por el doble terremoto del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
La "administración interina" venezolana no da señales de las mencionadas afectaciones.

El régimen venezolano tiene varios días sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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Desde hace nueve días (24 de agosto), la "administración interina" de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez no se pronuncia al respecto.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.

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Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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