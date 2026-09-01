Salto a Europa: futbolista venezolano firma con equipo que jugará competencias internacionales

David Martínez empezó este martes una etapa nueva en su carrera luego de ser presentado de forma oficial como nuevo jugador del FC Midtjylland de Dinamarca, club al que llega desde Los Ángeles FC y con el que firmó un contrato hasta el año 2031.

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El atacante venezolano, de 20 años, se marcha de Estados Unidos tras tres temporadas en la MLS y da el salto al fútbol europeo, uno de los objetivos que se planteó desde su llegada al equipo norteamericano. AS resaltó que Martínez anotó 13 goles y ocho asistencias en 67 partidos de liga con LAFC.

Su salida se hace luego de una temporada en la que logró su mejor registro goleador en la MLS. Martínez anotó seis goles en 18 partidos de liga y, de igual forma, tuvo protagonismo en la campaña internacional de LAFC, con cuatro anotaciones en ocho encuentros en la Concacaf Champions Cup.

El venezolano llegó a Los Ángeles en febrero de 2024; antes jugaba en Monagas SC y, de una manera muy veloz, inició un proceso de adaptación al fútbol de los Estados Unidos. Con el club de California hizo parte del plantel que consiguió la U.S. Open Cup de 2024.

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Ahora bien, va a una liga diferente y a un club que disputará competencia internacional. El Midtjylland logró su clasificación para la fase de liga de la UEFA Conference League y viene de conseguir la Copa de Dinamarca en 2026, razones por las cuales Martínez va a tener la posibilidad de jugar torneos europeos en su primera temporada en el continente.

El traspaso generó atención en Dinamarca por sus dimensiones económicas. El medio campo reportó que el fichaje de Martínez transformó al Midtjylland en protagonista de una nueva marca para el fútbol danés, al superar el récord de fichaje de la Superliga. La operación puede llegar a los nueve millones de euros si se cumplen todas las variables que se contemplan.