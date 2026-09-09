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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Ruta aérea

Ruta aérea entre Falcón y Aruba es reactivada tras más de siete años suspendida: la reanudación se concretó con un vuelo inaugural

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión solitario volando - Foto de referencia: pexels
Avión solitario volando - Foto de referencia: pexels
Algunas agencias de viajes en Aruba ya ofrecen boletos de forma preliminar.

Después de permanecer inactiva durante más de siete años, la conexión aérea directa entre Las Piedras, en el estado Falcón, y Aruba fue restablecida oficialmente.

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El anuncio fue realizado por Juan Gotopo, vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Vela de Coro.

Este directivo confirmó que la reanudación se concretó con un vuelo inaugural desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo hacia la isla caribeña.

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La ruta será operada por Aeroparaguaná, en alianza con el Consorcio Helitec. Por ahora, las empresas trabajan en la definición de los horarios y las frecuencias que tendrá el servicio de manera regular.

Asimismo, las compañías todavía analizan los precios definitivos, aunque algunas agencias de viajes en Aruba ya ofrecen boletos de forma preliminar.

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Las Piedras es un pueblo costero ubicado en la península de Paraguaná, específicamente en la parroquia Norte del municipio Carirubana, en el estado Falcón, Venezuela.

Esta demarcación se encuentra muy cerca de la ciudad de Punto Fijo y del sector de Carirubana.

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