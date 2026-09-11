Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre con homenajes, vigilias y un amplio despliegue de seguridad

Nueva York conmemora este viernes los 25 años de los peores atentados jamás perpetrados en suelo estadounidense, sin el presidente Donald Trump, quien optó por asistir a otra ceremonia, en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, también blanco de un avión secuestrado por la organización yihadista Al Qaeda.

El vicepresidente JD Vance estará en Nueva York junto a los cuatro exmandatarios estadounidenses Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, los tres demócratas, así como el republicano George W. Bush, quien gobernaba el día en que los ataques causaron la muerte de casi 3.000 personas.

Junto a ellos ocupará un lugar destacado Zohran Mamdani, de 34 años, perteneciente al ala izquierda del Partido Demócrata y primer alcalde de la ciudad en prestar juramento sobre el Corán.

El 11 de septiembre de 2001, islamistas de la red terrorista Al Qaeda secuestraron aviones de pasajeros y los estrellaron contra el World Trade Center en Nueva York.

Ambas Torres Gemelas se derrumbaron. Otro avión se estrelló contra el Pentágono, cerca de Washington. Un cuarto avión, que los terroristas aparentemente pretendían estrellar contra el Capitolio o la Casa Blanca, se estrelló en Pensilvania después de que los pasajeros se resistieran.

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Además de las 2.977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, principalmente en Nueva York, más de 9.400 han muerto posteriormente a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.

"La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico", dijo Mamdani.

Según SITE Intelligence Group, organismo especializado en la vigilancia de páginas web islamistas, Al Qaeda ha publicado imágenes de su jefe en el momento de los atentados, Osama bin Laden, y de su hijo Hamza, con motivo del aniversario.

Bin Laden fue abatido en 2011 en una operación estadounidense; su hijo en 2019 de acuerdo con Trump.

Un cuarto de siglo después de los atentados, hay unos "100 millones de estadounidenses que aún no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordarlos", señala Beth Hillman, presidenta del Museo y Memorial del 11 de Septiembre.

Este viernes, en un barrio del sur de Manhattan acordonado para la ocasión y bajo fuerte vigilancia policial, los allegados de las víctimas comenzarán a leer a las 8H40 local (12H40 GMT) la larga lista de nombres de los fallecidos.

Como cada año, una campana sonará siete veces para marcar los principales momentos de los acontecimientos ocurridos hace un cuarto de siglo.