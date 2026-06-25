El Comando Sur de EE. UU. informa que sus “fuerzas conjuntas se están moviendo rápidamente” para prestar ayuda en Venezuela

Tras los fuertes terremotos que sacudieron el pasado miércoles 24 de junio a Venezuela, diferentes países se han volcado en solidaridad y apoyo a la nación sudamericana para ayudar en el rescate.

Frente a esta situación, el Comando Sur de los Estados Unidos, por medio de su cuenta de X, este anunció jueves que, siguiendo las instrucciones del Departamento de Guerra y el trabajo en conjunto con el Departamento de Estado, “para apoyar las operaciones de alivio del gobierno de EE. UU. en Venezuela en respuesta a los devastadores terremotos de ayer”.

“Nuestras fuerzas conjuntas se están moviendo rápidamente para llevar las incomparables capacidades de transporte aéreo, logística y salvavidas del ejército de EE. UU. para ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta crisis”, agregó.

De acuerdo con la información establecida por parte del Comando Sur, ha designado “un equipo de planificación operativa”, del cual hacen partes integrantes de la Oficina de Asistencia Humanitaria.

Asimismo, indicaron que, con la finalidad de prestar ayuda óptima y necesaria al pueblo venezolano en esta difícil situación, “el mando también ha iniciado una estrecha coordinación con otros socios y aliados en la región que se han comprometido a unirse a la asistencia internacional”.

De esta manera, el Comando Sur reafirma lo expuesto por el secretario de Estado Marco Rubio, quien aseguró que los Estados Unidos tendrán “una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz” para ayudar a Venezuela en esta difícil situación.

Mientras los países a nivel mundial envían apoyo, ayuda humanitaria y refuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros, el reporte de víctimas fatales sigue aumentando, según un nuevo reporte.

En la tarde de este jueves, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Ilegítima de Venezuela, anunció que el devastador terremoto ha cobrado la vida de 188 personas y un saldo de 1520 desaparecidas por el momento.