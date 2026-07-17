La insólita respuesta del entrenador de España sobre sus temores a pocas horas de enfrentar a Argentina en la final del Mundial

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el seleccionador ibérico Luis de la Fuente dio varias declaraciones sobre cómo palpita su equipo el partido crucial del próximo domingo.

TE PUEDE INTERESAR

Al seleccionador español Luis de la Fuente lo único que lo pone nervioso a menos de 48 horas de la final del Mundial ante Argentina es tener que regresar de la rueda de prensa al hotel en helicóptero, dijo este viernes en Manhattan ante más de 300 periodistas.

VEA TAMBIÉN Gobierno de las Islas Malvinas pide a la FIFA sancionar a Argentina tras pancarta ondeada luego del partido ante Inglaterra en el Mundial o

"Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero, eso me pone realmente nervioso. Así vinimos aquí también, en serio... De resto, lo que queremos es disfrutar de este momentazo, con tranquilidad, tener todos los sentidos puestos en la competición para tener todo controlado y pelear por ganar", declaró.

Además, se mostró complacido con llegar a una final de la Copa del Mundo e incluso aseguró que le gustaría llegar a todas así las perdiera.

"Es un lujo estar en una final. Para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Firmaría llegar cada año a la final y perderla. La importancia es tener la posibilidad de pelear por ganarlo y vamos a disfrutar de ese momento, con nuestras armas y virtudes ante un rival con una trayectoria espectacular", indicó.

Sobre el partido del próximo domingo, De la Fuente aseguró que “será un grandísimo espectáculo, dos supere quipos, con muchas similitudes y cada uno intentará llevar el partido a dónde le interese”. “Creo que en un primer momento los dos equipos plantearemos un partido en el que el talento gane", agregó.

VEA TAMBIÉN Los desorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial entre Argentina y España: superan los 5 mil dólares o

El entrenador de la selección ibérica también respondió sobre cómo hará para marcar a Messi en el crucial encuentro en Nueva York.

"Le conocí cuando entrenaba al Sevilla en juveniles, fuimos a Barcelona y me habían hablado muy bien de un chico llamado Messi. Le hicimos un marcaje individual y en el minuto 70 cambié al jugador que le marcaba porque tenía amarilla... Íbamos 0-0 y en 15 minutos nos marcó cuatro goles... No le vamos a poner marcaje individual, tenemos que estar atentos y con una atención especial, sí... Messi es irrepetible, un ejemplo para los deportistas más jóvenes, su actitud y su comportamiento, en este Mundial espectacular que está haciendo con su edad", dijo.

Sobre las dudas en cuanto a Lamine Yaml y sus dolencias fisicas, el entrenador de la selección español aseguró que se encuentra en “perfectas” condiciones.

"Tenía un golpe fuerte cuando el penalti el otro día (ante Francia, 2-0), un bocadillo en el muslo, muy doloroso... Aguantó el partido, tenía una ligera molestia y ayer descansó. Hoy ha participado con el resto de compañeros con total normalidad, está bien, en perfectas condiciones físicas", declaró.