Marco Rubio promete que EE. UU. ofrecerá una respuesta "grande, rápida y eficaz" tras los terremotos en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos del miércoles que dejaron como mínimo 164 muertos, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz", declaró a los periodistas durante una visita a Baréin, e indicó que el Departamento de Guerra desempeñará un "importante papel logístico".

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Asimismo, aseguró en sus redes sociales que Estados Unidos "está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Casi en paralelo, la presidenta interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodrígurez, aseguró que el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela ha ascendido a al menos 164, con 971 heridos.

Según Rodríguez, se han registrado alrededor de 30 réplicas tras los dos terremotos más fuertes del miércoles.

A Venezuela la golpearon dos potentes sismos: el primero de magnitud 7,2 ocurrió a las 18:04 con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país, a unos 40 minutos de la capital, Caracas, que también experimentó daños.

Horas después, el régimen decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

Delcy Rodríguez afirmó que había conversado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había "rescatistas especializados" en camino para el país "para apoyar en estas labores de rescate".

También dijo que su gobierno estaba "trasladando rescatistas que están en otros estados del país" para "concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas".