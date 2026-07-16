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Jueves, 16 de julio de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio anuncia que designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
El secretario afirmó que bajo el liderazgo del presidente Trump “nunca dejaremos de luchar contra los narco-terroristas violentos que inundan nuestra nación con drogas mortales”.

El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que designó a dos grupos mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Se trata del Cartel de Juárez y Los Viagras.

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“Hoy, designé a dos cárteles mexicanos adicionales, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”, indicó Rubio.

El secretario afirmó que bajo el liderazgo del presidente Trump “nunca dejaremos de luchar contra los narco-terroristas violentos que inundan nuestra nación con drogas mortales”.

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En una publicación aparte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves mediante sus redes sociales una lista en la que recordó los grupos que ha designado como organizaciones terroristas extranjeras en las Américas.

En el listado se encuentran 20 grupos y está incluido el Cartel de los Soles de Venezuela y el Clan del Golfo de Colombia.

“La Administración Trump ha designado hasta ahora a 20 grupos peligrosos de nuestro hemisferio como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados”, indicó la Oficina en X.

Precisó que con estas medidas Estados Unidos les niega a esos grupos “el acceso al sistema financiero norteamericano y a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados”.

El Tren de Aragua, con orígenes en Venezuela, pero considerado un grupo de carácter transnacional, también está incluido.

La lista incluye a organizaciones de vieja data y famosas por sus crímenes en el hemisferio occidental como el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Mara Salvatrucha.

El país de las Américas con más grupos designados es México con un total de tres más varios que tienen orígenes allí pero que ya tienen tentáculos en varias naciones.

Ecuador es otro país con tres grupos en el listado. Estos son Los Lobos, Los Choneros y Chone Killers.

 

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