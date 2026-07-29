Donald Trump invitó a la Casa Blanca al salvavidas de 16 años que rescató a un niño del violento oleaje en California: “¡Muy valiente, se lo merece!”

En video quedó captado el momento en el que un joven de 16 años salvó la vida de un menor de 10 años, tras un fuerte oleaje en una playa de California, mientras ambos disfrutaban de una tarde.

Frente al caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que lo invitará a la Casa Blanca para entregarle una condecoración por su labor durante la emergencia.

"Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca", sostuvo.

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En el video se ve cómo el niño de 10 años quedó atrapado en medio de las fuertes olas del mar en una playa de California, Estados Unidos. En medio del caos y la desesperación de los familiares, un joven salvavidas de 16 años se lanzó al agua para salvar la vida del menor.

El salvavidas luchó durante más de dos minutos contra las olas, que intentaban sumergirlo bajo el agua. Finalmente, ambos lograron llegar hasta la orilla de la playa.

En las imágenes que circularon en redes sociales se alcanza a ver al salvavidas sujetando de los brazos al menor. Durante unos segundos, ambos cayeron y se perdió todo rastro. Las personas empezaron a gritar con desesperación hasta que volvieron a salir por encima del fuerte oleaje.

En medio de la angustia por la vida de ambos, otras personas corrieron hacia el mar para brindarles apoyo y ayudar a sacarlos de allí.

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Debido a esto, el presidente Donald Trump, por medio de su cuenta de Truth Social, resaltó el valor del joven y aseguró que lo llevará a la Casa Blanca.

“Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una Alta Condecoración Civil. ¡Muy valiente, se lo merece!”, afirmó.

Finalmente, por ahora no se conocen más detalles sobre el estado de salud del menor que quedó atrapado entre las fuertes olas de la playa de California. Asimismo, el joven de 16 años aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.