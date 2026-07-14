"Quieren encarcelar a los que reporten el rapto de niños, el robo de las autoridades en los escombros y toda negligencia": creador de contenido tras visitar la zona cero en Venezuela

Recientemente, el creador de contenido mexicano, Diego Saúl Reyna, rompió el silencio tras apersonarse en La Guaira, Venezuela, tras los devastadores terremotos.

Mediante un video, Reyna detalló: "Ya llegué a México, ya no estoy en Venezuela y les puedo decir todo lo que no les podía decir allá. Están desapareciendo a personas que informan, quieren encarcelar a los que reporten el rapto de niños, quieren encarcelar a los que reporten el robo de las autoridades venezolanas desde los escombros".

"Los del Ejército (venezolano) están más preocupados en sacar algo para robarse que rescatar personas; quieren desaparecer también a quienes reporten la negligencia que tienen", prosiguió.

"Esta es la peor tragedia que he visto, no por el terremoto mismo, sino por la negligencia; el gobierno de Venezuela es tan asqueroso que falló en darle lo mínimo (al pueblo venezolano en medio de la catástrofe)", adicionó.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.