NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

"Quieren encarcelar a los que reporten el rapto de niños, el robo de las autoridades en los escombros y toda negligencia": creador de contenido tras visitar la zona cero en Venezuela

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
A su vez, agregó: "Esta es la peor tragedia que he visto, no por el terremoto mismo, sino por la negligencia; el gobierno de Venezuela es tan asqueroso que falló en darle lo mínimo (a su pueblo)".

Recientemente, el creador de contenido mexicano, Diego Saúl Reyna, rompió el silencio tras apersonarse en La Guaira, Venezuela, tras los devastadores terremotos.

o

Mediante un video, Reyna detalló: "Ya llegué a México, ya no estoy en Venezuela y les puedo decir todo lo que no les podía decir allá. Están desapareciendo a personas que informan, quieren encarcelar a los que reporten el rapto de niños, quieren encarcelar a los que reporten el robo de las autoridades venezolanas desde los escombros".

"Los del Ejército (venezolano) están más preocupados en sacar algo para robarse que rescatar personas; quieren desaparecer también a quienes reporten la negligencia que tienen", prosiguió.

"Esta es la peor tragedia que he visto, no por el terremoto mismo, sino por la negligencia; el gobierno de Venezuela es tan asqueroso que falló en darle lo mínimo (al pueblo venezolano en medio de la catástrofe)", adicionó.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

o

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

o

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Terremoto

La Guaira

Dictadura en Venezuela

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es constitucional que el presidente electo se posesione fuera del Congreso de Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Embajada de Colombia en EEUU solicitó información sobre la muerte de colombiano en operativo de ICE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Se necesitaría 20 mil millones para la reconstrucción de Venezuela": economista José Manuel Puente

Departamento de Justicia (EFE) - Claudia Sheinbaum (AFP)
Denuncia

México interpuso denuncias ante la justicia de EE. UU. por la muerte de mexicanos en operativos de ICE

Joan Sebastián Duran Guerrero, joven colombiano asesinado en un operativo del ICE en Maine / FOTO: Captura de pantalla
Colombianos en el exterior

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Foto referencia: EFE
Estados Unidos e Irán

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Escombros en La Guaira, Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Antártida - Foto Canva
Antártida

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Devastador terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Elevan a 1.719 el número de muertos tras los devastadores terremotos en Venezuela

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
Cuba

Estados Unidos dice que las reformas de Cuba "son señales de humo superficiales del régimen" y que "llegan con gran retraso"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Carlo Ancelotti - Foto EFE
Carlo Ancelotti

Esta fue la decisión que tomó Brasil sobre Ancelotti tras la temprana eliminación del Mundial ante Noruega: Cafú apoyó la determinación

Antártida - Foto Canva
Antártida

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Devastador terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Elevan a 1.719 el número de muertos tras los devastadores terremotos en Venezuela

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
Cuba

Estados Unidos dice que las reformas de Cuba "son señales de humo superficiales del régimen" y que "llegan con gran retraso"

Buques mercantes - AFP
Medio Oriente

"Diecinueve millones de barriles de petróleo fluyeron del estrecho de Ormuz, un récord histórico": Dice Trump

Estadio Azteca | Foto: AFP
Mundial 2026

El 'Rey de los Estadios': así es el mítico estadio que albergó tres Copas del Mundo en el que la selección Colombia hará su debut en el Mundial de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre